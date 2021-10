Líder de buscadoras hará huelga de hambre al no ser atendida por autoridades y recibir amenazas de muerte.

Ciudad de México.- A través de su cuenta de Twitter, Cecilia Patricia Flores Armenta hizo un llamado al presidente López Obrador para señalar que no ha sido atendida por el titular de la fiscalía de desaparecidos.

La presidenta del colectivo reveló este jueves, que el próximo 11 de octubre dará inicio a su protesta pacífica, ya que actualmente se encuentra apartada por amenazas de muerte.

Luego de ser advertida por mensajes vía Facebook y llamadas telefónicas en el mes de julio de 2021, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora indicó que no hay avances en la investigación del caso.

A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado, señaló que se trataba de un engaño por la llamada que había recibido el 28 de julio, Cecilia Flores aclaró que no se trataba de una estafa, sino de una advertencia.

Mientras que la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República tomaron nota del caso para esclarecer los hechos, ya pasaron tres meses desde entonces.

En sus redes sociales la líder escribió el siguiente mensaje el pasado jueves 7 de septiembre.

Presidente @lopezobrador_ el día lunes. iniciaré una huelga de hambre afuera de @FGRMexico debido a que el titular de la fiscalía de desaparecidos no me atiende soy la presidenta del colectivo madres buscadoras de Sonora y actualmente me encuentro desplazada por amenazas. pic.twitter.com/jPGyP7syTE

— Madres Buscadoras de Sonora (@buscadorasonora) October 8, 2021