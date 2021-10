Dejan morir a hombre en situación de calle por fuera del Hospital General del Estado

Hermosillo, Sonora.- Una imagen cotidiana para los transeúntes que circulan todos los días y a todas horas por fuera del Hospital General del Estado, son los indigentes que yacen tendidos en las banquetas, pero esta vez hubo uno que en particular no se movía desde hacía horas, por lo que al verificar que pasaba, se encontraron con la sorpresa que ya no contaba con signos vitales.

Este lamentable acontecimiento fue descubierto alrededor de las 00:45 de este lunes por los mismos guardias de seguridad del nosocomio, sitio ubicado en el bulevar Luis Encinas Johnson y Bernardo Reyes de la colonia San Benito de la capital del estado; en el lugar, un hombre en situación de calle se encontraba tendido en una de las banquetas, sin presentar movimiento alguno.

De inmediato fue requerida la presencia de agentes de la Policía Municipal, además de los servicios de paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes al verificar el estado de salud del infortunado hombre, comprobaron que ya no contaba con los elementales signos vitales; el diagnóstico previo sin ser oficial, es que pudo haber fallecido por causas naturales dada su condición de indigencia.