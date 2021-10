Estrellan vidrio de su auto para robarle una gorra, tendrá que pagar 4 mil pesos para arreglarlo

Guaymas, Sonora.- La inconsciencia de los malandros no tiene límites, resulta que por sustraer del interior de un vehículo una gorra, un raterillo de poca monta estrelló el vidrio y dañó la puerta no encontrando nada más que llevarse, dejando daños por aproximadamente 4 mil pesos que le costarán al propietario, todo por llevarse una gorra que no cuesta ni 200 pesos.

Este lamentable suceso ocurrió a eso de las 15:50 horas del miércoles en el bulevar Manlio Fabio Beltrones Rivera de la Comisaría de San Carlos Nuevo Guaymas, justo frente a un restaurante de mariscos que se encuentra en una zona sumamente concurrida por turistas; en el lugar, el propietario de un sedán Nissan línea Sentra, color gris y modelo 2012, identificado como Javier Eduardo, notó que le habían estrellado uno de los vidrios laterales de su auto.

Al revisar, notó que se habían llevado una gorra deportiva, no encontrando el ratero nada más que llevarse, pero lo que da más coraje, es que ahora tendrá que pagar hasta 4 mil pesos para arreglar los daños en la puerta y el vidrio quebrado; fue tan solo una hora el tiempo que dejó estacionado su vehículo, tiempo suficiente para que el malandrín hiciera de las suyas.

Todavía preguntó a algunas personas que sí habían visto a alguien, refiriendo una de ellas que un joven con actitud sospechosa anduvo merodeando entre los vehículos; finalmente el infortunado hombre, comentó que iba a poner el reporte en la comandancia del lugar, a ver si se podía atrapar al ratero.