Sujeto recibe brutal golpiza por espiar en las ventanas de las casas

Nogales, Sonora.- Un sujeto que fue sorprendido espiando en las ventanas de las casas de un populoso sector de Nogales, recibió una brutal golpiza por parte de los mismos vecinos, al grado de resultar fracturado de brazos y piernas y tener que ser hospitalizado con lesiones que tardan mucho más de 15 días en sanar.

Estos lamentables hechos se registraron el jueves por la madrugada a eso de las 3:30 horas, en el edificio número 5 de departamentos de la colonia Canoas de la fronteriza ciudad de Nogales; en el lugar, vecinos notaron que un individuo con actitud francamente sospechosa, espiaba por las ventanas de algunos domicilios, para lo cual inicialmente se supuso que era con intenciones de cometer algún robo.

Pero para sorpresa de los mismos vecinos, el ruin sujeto andaba espiando con las muy perversas intenciones de muy probablemente, cometer algún ilícito de índole sexual contra mujeres residentes de los departamentos, motivo por el cual fue acorralado para posteriormente propinarle tan severa golpiza, que lo mandó directo y sin escalas al hospital.

El «mirón» fue identificado como José de 39 años de edad, mismo que fue ingresado al Hospital General de Nogales donde fue diagnosticado con fracturas en ambos brazos y piernas, además de diversas laceraciones y heridas en gran parte de su humanidad, lesiones que ponen en riesgo su vida.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal quienes encontraron a un sujeto ensangrentado al pie de uno de los edificios de departamentos, inmediatamente los agentes llamaron a los paramédicos de Cruz Roja Mexicana quienes se encargaron de trasladar al lesionado a un nosocomio de la localidad.

Finalmente el lesionado declaró que no vio quienes pudieron haberlo golpeado, por lo que expresó que no era su deseo interponer ningún tipo de denuncia ya que no tenía a nadie a quien acusar por la agresión.