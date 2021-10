Amante pelea herencia con esposa de difunto tras tener seis hijos y 24 años de relación extramarital

MONTERREY, Nuevo León.- Mujer se juntó con casado, tuvieron seis hijos y ahora pelea herencia con esposa, esta es la historia de Melissa Sepúlveda Muñoz, quien durante más de 24 años mantenía relaciones extramaritales con Alberto Ruiz, fallecido el 5 de noviembre de 2020; fecha desde la cual empezó la odisea en la disputa por la herencia.

Melissa Sepúlveda y Alberto Ruiz, pese a ser casado, llegaron a vivir juntos por lo que Melissa buscó fallidamente quien tomara su caso, hasta que con base en los nuevos criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la protección de los nuevos modelos de familia, prepararon la demanda para exigir parte de la herencia del hombre.

Uno de los asesores jurídicos que apoyaron a Melissa contó que la demanda ya fue admitida. De esta manera ella es «la promovente de la primera demanda de amasiato que ha sido presentada y admitida por el Poder Judicial, con sede en San Nicolás de los Garza, siendo esto un hecho histórico en el derecho y sin precedente a nivel estatal».

El Juzgado Primero Familiar aceptó la demanda con Fidel Santios Aguillón Guerra, como juez primero, luego el proceso seguirá en los tribunales. En primer instancia buscan reconocer el amasiato, en segunda, pasar a un juicio por lo bienes y el derecho de herencia y por último, se busca en el Poder Legislativo la reforma al Código Civil.

Le dijo que estaba casado desde el principio

Fue en mayo de 1996, según cuenta Mellisa, que conoció a Alberto Ruiz en Río Bravo, Tamaulipas y a los pocos meses iniciaron una relación sentimental a pesar de que desde un principio le confesó que estaba casado.

«El señor Alberto desde un inicio le comentó a la señora Melissa que él se encontraba legalmente casado, lo cual no fue impedimento para formar una familia, misma que se trasladó a vivir a Monterrey», detalla el despacho encargado del caso.

Seis hijos nacieron de la relación entre Sepúlveda y Ruiz, uno de ellos aun menor de edad; con su unión desarrollaron un patrimonio «bastante sólido».

Construyeron «sólido» patrimonio

Ahora ese sólido patrimonio es disputado entre Sepúlveda y la esposa de quien llamó «el amor de su vida».

Yo pensaba, ‘somos seres humanos, nadie es perfecto’. Me decían que por qué no hacía las cosas en su momento. Siempre pensé en sus hijos, incluso en su esposa, teníamos una comunicación. Jamás pensé que ella en algún momento dijera ‘todo es mío, tengo un papel que me da derecho’, y pues no me parecía justo, porque también trabajé y me costó».

Esa disputa es el motivo por el Melissa presentó la denuncia, sumada al temor que tiene a que sus hijos se queden sin lugar para vivir. Quiere que la reconozcan como «compañera de vida» y por el esfuerzo en conjunto.

El matrimonio de Ruiz

En el primer y único matrimonio de Alberto Ruiz tuvo dos hijos que ya son mayores de edad. Mientras que en el amasiato es forzosamente necesario que una de las personas esté en matrimonio.