La historia de una mujer se volvió viral debido a que cuida de su ex suegro de 98 años a pesar de que su esposo la abandonó tiempo atrás.

Una joven compartió el tierno video de su mamá cuidando de un adulto mayor. Al revelar la historia, el caso se hizo viral y conmovió a miles de personas. Y es que el abuelo es el ex suegro de la mujer, y ella optó por dedicarse a su protección pese a que su esposo cometió una infidelidad y la abandonó. Por tal motivo, muchos usuarios de las redes sociales resaltaron su bondad y amor.

Frente una infidelidad, las personas reaccionan de muchas maneras y por lo general, no solo terminan con la relación sino que buscan cortar todo vínculo con la familia de su ex pareja. Sin embargo, una mujer demostró que es dueña de un gran corazón y pese a sufrir por el abandono de su esposo, decidió cuidar de su ex suegro, quien tiene 98 años y se encuentra enfermo.

Marian Turcios Corea, usó su cuenta de Tik Tok para compartir un video de su mamá cuidando de su abuelo. Mientras se veía que la mujer acomodaba la ropa y acariciaba al adulto mayor, la joven detalló: “Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá)”.

“Mi mamá lo baña, lo cambia y los cuida con mucho amor”, expresó de manera orgullosa. Así, pese a sufrir la infidelidad de su esposo, la mujer demostró que no solo tiene respeto por una persona vulnerable sino que le ofrece toda su ayuda y amor de modo desinteresado. Por tal motivo, la joven resaltó: “eres mi ejemplo de vida, mamá eres increíble. A pesar de cada cosa demuestras que era la indicada, aunque mi papá eligió a otra”.

Al trascender la historia, miles de personas compartieron el video y resaltaron la gran lección que la mujer da al demostrar que no guarda rencor y ayuda de modo sincero. Por eso, algunos usuarios destacaron que se trata de “un ángel”, “es muy valiosa” y “la historia me hizo llorar”, entre otras.