Ciudad de México. El ex secretario de Gobernación de Enrique Pela Nieto y actual senador de la República y coordinador de la bancada del PRI en la Cámara Alta, Miguel Angel Osorio Chong, rechazó los señalamientos hechos en su contra por el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Osorio aseguró que el ex mandatario les mintió por siempre a los sonorenses y ahora quiere aparecer como víctima, señalando que fue amenazado para que detuviera la operación del Acueducto Independencia.

“Es una gran mentira, no hubo ninguna ocasión de esa conversación que refiere, y ya me lo imagino de obediente aquel que se la pasaba retando al gobierno federal, señalando; la verdad es que nada que ver”, dijo en entrevista telefónica”, declaró Osorio al diario El Imparcial.

Padrés dijo en entrevista a Proyecto Puente que Osorio lo citó en las oficinas de Gobernación para decirle que cerrara el Acueducto Independencia, o de lo contrario que se atuviera a las consecuencias.

“Entiendo que son argucias y formas de conducirse para tratar de desviar la atención, para tratar de hacerse víctima;

conmigo no va a funcionar porque no hubo tal y lo diré cuantas veces sea necesario: no tendrá un solo elemento para sostener eso”, manifestó el senador Osorio.

El ex gobernador de Sonora estuvo preso del 10 de noviembre de 2016 al 2 de febrero de 2019 en el Reclusorio Oriente, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.