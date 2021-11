Aprueba Cabildo llamar a comparecer al ex presidente de Empalme "Pantico" Genesta por irregularidades

Empalme, Sonora.- Para que responda a cuestionamientos sobre las irregularidades que se han detectado en las auditorías que se han practicado a su administración, y proporcione información y documentación que se requiere, el Cabildo aprobó que se llame a comparecer al ex presidente municipal Francisco “Pantico” Genesta y a ex funcionarios.

La mañana de hoy viernes se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 5, en la que los regidores y síndico aprobaron unánimemente que se llame a comparecer al ex alcalde y quienes fueron sus más cercanos colaboradores, entre ellos a Juan Jesús Aragón Ramírez, ex tesorero; José Francisco Palacios Esquer, ex contralor y Humberto Pavlovich Peralta, ex director de obras públicas.

También se va a citar a comparecer a la ex síndica Adriana Margarita Pacheco Espinoza, y a otros es funcionarios, para que igual respondan a cuestionamientos sobre irregularidades que se detectaron en las dependencias que ocuparon.

No se estableció fecha para que se presenten a la comparecencia, pero se dijo que va a ser en los próximos días, para lo que se van a empezar a girar los citatorios correspondientes.