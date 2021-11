Marchan ‘Feministas del Mar’, pero ahora sin Marisol en la Plaza de los Tres Presidentes

Guaymas, Sonora. Marisol Cuadras faltó por primera vez a la marcha pacífica de este día y el acto final en la explanada de la plaza de los Tres Presidentes; no acudió personalmente, pero sí en los corazones y la mente de decenas de personas que tomaron parte en este movimiento.

Marisol murió la marcha anterior, la tarde-noche del miércoles, tras una marcha pacífica que llegó hasta Palacio Municipal, donde atacó un grupo armado y ella quedó sin vida al recibir un impacto de proyectil disparado por arma de fuego.

La madre de Marisol tomó la palabra y dijo que: “Quieren hacer justicia, hay muchas instituciones, muchas formas de alzar la voz, prepárense, estudien, infórmense jóvenes, no nomás se queden en una manifestación, trasciendan, era lo que mi hija quería”.

Y agregó: “Evolucionen, hagan consciencia, eso es lo que los va a llevar a ser grandes, no han necesidad de exponerse, mi hija se expuso porque quiso levantar la voz por todos los que somos tan cobardes y no lo hacemos, yo no tuve el valor de hacer lo que mi hija me pidió”.

“Si quieren de verdad hacer honor a su nombre, empiecen desde sus casas a construir sus vidas, a tomar conciencia y hacerlo parte de ustedes individualmente”.

Luego agradeció la participación de todos en esta manifestación, “la verdad es un proceso muy difícil y se me ven aquí es por el amor que le tengo a ella y porque me dio el ejemplo, entonces la única forma que tengo yo de honrarla es hacer esto: Tratar de que su voz se escuche, pero cambiando la perspectiva que tenemos del mundo para tener algo mejor… Vamos a seguir su causa desde la no violencia”, concluyó.

Posteriormente el padre de la joven activista llamó todas las instancias de gobierno que hagan justicia para su hija.