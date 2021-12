Aprueban iniciativas de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los 72 ayuntamientos

Hermosillo, Sonora.- Las iniciativas de leyes de ingresos y presupuestos de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, presentadas por los 72 ayuntamientos del Estado, fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales.

La diputada Rebeca Irene Silva Gallardo, presidenta de la comisión, sometió a votación el proyecto de dictamen que será presentado al Pleno en la sesión ordinaria a celebrarse este viernes 10 de diciembre.

Junto con la legisladora votaron a favor del proyecto las diputadas Alejandra López Noriega, Margarita Vélez De la Rocha, Paloma María Terán Villalobos, así como los diputados Sebastián Antonio Orduño Fragoza y Próspero Valenzuela Múñer.

El diputado Orduño Fragoza consideró que el proyecto a presentarse ante el Pleno del Congreso es de alto sentido social, y se refirió al municipio de Guaymas, que tendrá una Ley de Ingresos sin incrementos considerables y que percibirá más de 23.5 millones de pesos de lo que se tenía presupuestado.

“Exhortamos al Cabildo de Guaymas para que en la aprobación de su presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal lo haga con un presupuesto con sentido social, atendiendo las necesidades primordiales de la población; con perspectiva de género y justicia social, ajustándonos el cinturón los gobiernos y no el ciudadano”, expresó.

La diputada Silva Gallardo, presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, afirmó que para la región Guaymas-Empalme vienen vientos de cambio, que darán cabido a ese Sonora de oportunidades.

En su oportunidad, la diputada Alejandra López Noriega destacó la importancia de acuerpar a los municipios, ya que son los que dan la cara por muchos y poder ayudarlos, así como generar una distribución en los presupuestos, es darles herramientas a los alcaldes para que no pasen experiencias de no poder pagar aguinaldos, no hacer obras y no salir adelante el día a día.

El diputado Próspero Valenzuela Múñer consideró que los municipios son las bases sociales poblacionales que demandan y exigen bienestar, solución a grandes problemas y estos se han acumulado, por eso hoy el reto es muy grande, no solo para el Ejecutivo estatal, también para los legisladores.

El esfuerzo que realizan los 72 ayuntamientos para enviar sus iniciativas de leyes y presupuestos de ingresos es muy grande y por eso debe reconocerse, consideró la diputada Margarita Vélez De la Rocha, quien se comprometió a estar atenta a sus necesidades.

La diputada Paloma María Terán Villalobos reconoció el hecho de que los 72 ayuntamientos entreguen en tiempo y forma sus iniciativas, y que el Gobernador del Estado los apoye con el presupuesto social más grande de la historia de Sonora.

Instalan Comisión de Desarrollo Urbano

“Queremos que la transformación de las normas legales en materia de desarrollo urbano se distinga por el ejercicio del Parlamento Abierto, y eso significa que la sociedad sea parte integral del trabajo legislativo”, destacó el diputado Ernesto Roger Munro López al instalar los trabajos de la Comisión de Desarrollo Urbano.

El diputado Munro López, presidente de la citada comisión, señaló que el Estado actualmente no está a la vanguardia en la materia de desarrollo urbano, ni en ordenamiento territorial y hoy en día no se cuenta con una ley de movilidad actualizada a las necesidades de la población.

“Es por eso que me permití realizar una serie de propuestas que se pudieran desarrollar y trabajar en esta comisión dictaminadora en conjunto con ustedes, con los especialistas del tema, como la relacionada con la infraestructura verde, la movilidad, proyectos de densificación urbana y compactación urbana, entre otros”, externó.

Lo anterior, agregó, atendiendo el tema que demanda el compromiso internacional, específicamente el objetivo 11 de la Agenda 2030 que propone ciudades y comunidades sostenibles, cuyos asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resistentes y sustentables.

El diputado Munro López expuso que se trabajará en desarrollar propuestas, con lluvia de ideas y con iniciativas en este sentido, en forma unida como Legislatura y la sociedad, para ver un verdadero cambio y lograr cambios a favor del favor del progreso en la entidad.

En la reunión participaron con sus comentarios las diputadas Azalia Guevara Espinoza, Elia Sahara Sallard Hernández y Margarita Vélez De La Rocha, secretarias de la comisión, quienes mostraron su interés por establecer modificaciones a la legislación local que redunde en beneficios para sus representados.

También los invitados especiales Diana Susana Urías Borbón, directora de la División de Arte, Arquitectura y Diseño del Tecnológico de Monterrey; Rogelio Cota Estévez, presidente del Colegio de Arquitectos de Hermosillo; Armando Barrera Viesca, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora.

José Ángel Calderón, vicepresidente del sector de infraestructura de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y Guadalupe Peñúñuri Soto, especialista en desarrollo urbano; compartieron su interés por colaborar con la el Poder Legislativo en los proyectos de modificación a las leyes que sean necesarias para llevar beneficio y un mejor desarrollo a la sociedad sonorense.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Natalia Rivera Grijalva y Paloma María Terán Villalobos; Ernesto Munro Palacio, presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional; Francisco Javier López Herrera, representante del Secretario de SIDUR; Óscar Preciado Pérez, coordinador del Departamento del Arquitectura de la Universidad de Sonora; y Astarté Corro Ruiz, coordinador de infraestructura, desarrollo urbano y ecología de la CIDUE.