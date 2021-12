VIDEO: «Lupita, me pegaron un balazo y estoy herido en la colonia Popular»

VIDEO: «Lupita, me pegaron un balazo y estoy herido en la colonia...

Guaymas, Sonora.- Un seguidor de Opinión Sonora captó el momento justo cuando un, hombre es atacado a balazos en la colonia Popular, justo después de que sicarios rafaguearon una vivienda situada en la avenida 8, entre calles 6 y 7 de la colonia San Vicente, que dejó como saldo un hombre herido y daños en el inmueble.

La víctima responde al nombre de Alberto, tiene 34 años de edad y vive en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Empalme, quien presentó impactos de proyectiles disparados por arma de fuego en la espalda baja y glúteo derecho.

Fue trasladado en una ambulancia de Cruz Roja a un centro hospitalario de la localidad, donde permanece internado, bajo severas medidas de seguridad.

Se dijo que el herido viajaba a bordo de un vehículo en escapatoria desde la colonia San Vicente, donde momento antes habían rafagueado una vivienda y había resultó herido, logrando llegar hasta la calle Felipe de Jesús Isauri, de la colonia Popular, donde se estrelló contra un auto estacionado.

En la grabación se puede apreciar como el hombre llama por teléfono para pedir ayuda:

«Lupita me pegaron un balazo, estoy herido, en la colonia Popular, ayúdame, hay no se, pero ayude haz algo, no se, háblale a la ambulancia que venga, en la colonia Popular, por donde esta la escuela, el Oxxo».