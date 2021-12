Luis Fuente asegura que no habrá impunidad en caso del "Pantico", pero no puede meterlo a la cárcel

Empalme, Sonora.- Porque no es la autoridad competente para hacerlo, el alcalde Luis Fuentes Aguilar aclaró que no puede meter a la cárcel al ex presidente municipal Miguel Francisco Genesta Sesma, ni a nadie que haya incurrido en alguna irregularidad por la cual se le puedan fincan responsabilidades.

El primer edil empalmense dijo que para ello están las instancias correspondientes, las instancias judiciales, que es a quienes les compete emitir un juicio sobre las demandas que se pudieran interponer y dictar sentencia.

“La perspectiva de la gente es esa, y en donde sea me dicen: ‘Por qué no los agarras y los metes a la cárcel?; pero la realidad es que eso no me corresponde a mi como presidente’, puntualizó.

Aclaró sin embargo que no habrá impunidad y va a trabajar a lo que marca la ley, nada por fuera de ésta, y si hay culpables por la situación en la que se encuentran hoy las finanzas municipales, pues se exigirá que se procede en consecuencia.

Manifestó que para ello se va a respaldar en el trabajo que desarrolla Contraloría Municipal, el ISAF y la Auditoría Superior de la Federación, con la revisión a todo lo contable y administrativo de la pasada administración, lo que en su caso se pondrá a disposición de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

A nosotros nos corresponde sustentar las demandas que en un momento dado se pudieran interponer, aportando todas las pruebas necesarias, pero no emitir juicio o sentencia, apuntó.