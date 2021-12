Abuelo cobra 12 dólares al día por cuidar a su nieto: "No soy guardería, tengo mi propia vida"

El amor de los abuelos por sus nietos puede ser el más puro que exista, son los compañeros de aventuras y los más consentidores.

Pero hay veces en que no siempre es así ya que los abuelos también tienen una vida por vivir, es por eso que una historia se volvió viral en los últimos días.

Es muy normal que los hijos se queden al cuidado de los padres, esto por múltiples razones pero la más frecuente es debido a que los dos padres trabajen y no tengan con quién dejar a su criatura, por lo que le piden ayuda a los abuelos.

Un abuelo relató para Reddit, que su hija de 29 años tiene un bebé de un año de edad.

Ella trabaja cinco días a la semana desde la mañana hasta las 4 pm, por lo que le pidió a su padre que lo cuidara tres días a la semana.

El abuelo no se negó ya que le encanta pasar tiempo con su nieto pero a cambio le pidió un pago de 12 dólares por hora. «Ella entendió que necesito un pago, pero luego me rebajó al solicitar 10 dólares por hora porque afirma que no puede pagarlo, ni siquiera con su trabajo de 22 dólares por hora».

El abuelo aseguró que trabaja desde casa, pero que no puede trabajar y atender al pequeño al mismo tiempo. El hombre añadió: «No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero». Estas declaraciones trajeron consigo una fuerte ola de críticas hacia el abuelo, mencionando que cuáles eran sus credenciales profesionales para exigir un pago igual al de una guardería. Por otra parte, diferentes usuarios le brindaron su apoyo argumentando que tenía derecho a disfrutar de su vejez.