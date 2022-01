Integrantes de la Tribu Yaqui agreden a médico por no darles el dinero que le estaban pidiendo

Vícam, Sonora.- Una contusión en la cabeza y sus gafas dañadas fue el resultado de una nueva agresión por parte de integrantes de la tribu yaqui que mantiene bloqueos en la carretera federal México 15 a la altura de Vícam hacia el medico de esa propia comunidad.

El ataque se dio alrededor de las 20:00 hora del jueves 30 de diciembre en el tramo carretero Obregón a Guaymas a la altura de la entrada del poblado de Vícam.

En el lugar antes mencionado, el médico que está cubriendo vacaciones en esa comunidad, quien pidió se omitiera su nombre, se dirigía hacia la Unidad Médica Familiar 11 cuando fue interceptado por cuatro sujetos pidiendo dinero, quienes al no recibir nada, comenzaron a golpear su vehículo.

Comentó que cuando comenzó la agresión, bajó la ventana del automóvil para intentar dialogar con ellos, momento en el que le lanzaron un palazo en la cabeza.

Aunque, mencionó, se cubrió el golpe con la mano, alcanzó a ser dañado en la frente y sus lentes se rompieron.

Explicó que posterior al golpe los miembros de la etnia huyeron del sitio y el llamó a la policía, quienes acudieron y tomaron nota de lo sucedido y que será el día de hoy cuando acudirá a las instancias correspondientes a poner una denuncia formal.

«Yo ya no regresaré, buscaré apoyo del sindicato para cuándo me quieran mandar, me reubiquen en otra parte por seguridad o que entre una autoridad conmigo», indicó.

Agregó que se tienen que estar haciendo rondines por parte de las autoridades en la carretera, por qué no solo son los yaquis que siempre están, que hay otros que aprovechan cuando no están esos y se ponen a pedir.