Jovencitas atemorizadas por quedarse a solas con un par de sujetos sospechosos son rescatadas por un tránsito

Hermosillo, Sonora.- Se sabe que la inseguridad crece cada día en Hermosillo y las decenas de anécdotas de ‘levantones‘ provocan miedo en la ciudadanía, por lo que la historia de un buen policía se hizo viral.

Trascendió en redes la historia de dos jóvenes hermosillense que se quedaron solas en una parada de camión a altas horas de la noche, mismas que presumieron tener “una experiencia para contar“.

Luego de salir de un conocido mall de la ciudad, las dos jóvenes se dirigieron a la parada de camión que se encuentra fuera de la Casa de la Cultura, sobre el bulevar Vildósola, donde se quedaron solas junto a un par de hombres.

“En ese momento nos volteamos a ver y empezamos a observar alrededor y, ya sabe, la psicosis comenzó a rondar“, narró.

Al poco tiempo llegó un carro, lo que puso más nerviosas a las jóvenes, pues temieron que podrían ser víctimas de un ‘levantón’. Los dos hombres que estaban en la parada de camión subieron al vehículo, por lo que quedaron completamente solas.

“Nos quedamos solas mi amiga y yo. Sinceramente no estaba tan nerviosa, pero sí alerta“, comentó.

Unos minutos después las chicas se sintieron aliviadas, pues llegó al lugar un oficial de tránsito, mismo que se acercó a ellas, y les preguntó si esperaban a alguien, a lo que las jóvenes contestaron que esperaban un Uber.

“Ese pedazo de belleza de señor justicia nos dijo ‘ah ok, me voy a quedar aquí hasta que llegue su carro porque ya está muy solo’. No saben el estallido de felicidad que tuvo mi corazón en ese momento“, expresó.

Gracias al acompañamiento de ese policía, del que no se supo el nombre, las jóvenes se quedaron tranquilas.

“Donde quiera que ande, le mando un abrazo afectivo al ‘señor justicia’, porque yo también creo que somos más los buenos“, finalizó.