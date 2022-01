Imposibilitado Pantico a ejercer cargo público, ni a cobrar como maestro

Empalme, Sonora.- Debido a que no pidió disculpas públicas a la ex síndica procurador Adriana Margarita Pacheco, por incurrir en el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, y mantenerse el tema vivo en el Tribunal Estatal Electoral, el ex alcalde Miguel Francisco ‘Pantico’ Genesta Sesma se mantiene en automático imposibilitado a ejercer cualquier cargo público, y ni siquiera a percibir sueldo como maestro.

El tema se mantiene vivo en el TEE, que no ha emitido una resolución final al respecto, debido al incumplimiento por parte del acusado de pedir las disculpas públicas, sostuvo Adriana Margarita Pacheco Espinoza, ex síndica y víctima de dicho delito.

Reveló que por esa razón, el ex presidente municipal fue agregado al Registro Nacional y Registro Estatal de Personas Acusadas por Violencia Contra la Mujer en Razón de Género, lo que en automático lo imposibilita a ejercer cualquier cargo público o de elección popular.

Ello incluye el que no pueda ejercer su profesión como maestro, y por tanto no poder percibir salario como tal, así como tampoco ocupar un cargo sindical, afirmó la ex sindica en el anterior trienio.

Aseguró que el ex alcalde jamás le pidió disculpas públicas, tal como se lo ordenó el Tribunal, por lo que el tema se mantiene vivo, y por tanto obligadamente debe de tener algún tipo de responsabilidad.