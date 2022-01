Ciudad Obregón, Sonora.- Casi ocho mil reportes por violencia en contra de animales se recibieron durante el año 2021 en Sonora, siendo Hermosillo el municipio que registró el 50% del total de los casos, seguido de Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, informó el Comité Ciudadano de Seguridad Pública.

En entrevista, Marco Paz Pellat compartió cifras alarmantes sobre la creciente violencia en el estado que tan solo en 11 meses, de enero a noviembre del 2021, dejó saldo de siete mil 749 reportes sobre maltrato animal.

“Es preocupante y creciente el problema. El 50% de los reportes están en Hermosillo. Es decir, que los que menos respetan los derechos de los animales son los hermosillenses. 14% en Cajeme, 13% Nogales y San Luis Río Colorado con 11%. Respetar el derecho de los animales no es una opción; ya está amparado en la ley”, puntualizó.

Al respecto, el integrante del comité ciudadano argumentó que de esos reportes, los más sobresalientes son: mil 948 por animales peligrosos que atacaron a personas; mil 837 por animales sueltos, mil 430 por mordidas de animales y mil 371 denuncias por maltrato animal, entre otros casos con menor incidencia.

Por otra parte, habló de la importancia de que estos actos no queden impune y se castigue a los responsables con acciones que van desde un apercibimiento, una multa monetaria o cárcel. Tan solo el año pasado, siete personas fueron castigadas con sentencias firmes porque pusieron en riesgo la vida de los animales.

Peleas clandestinas

Otro de los datos que alarman es que de enero a noviembre del 2021, 51 peleas clandestinas fueron reportadas al número de emergencias 911, negocio que ha tenido un incremento considerable y que es el resultado de la poca información que tienen algunos sobre las consecuencias legales que acarrea el maltrato animal.

“Me parecen demasiadas. La mayoría de ellas son negocios clandestinos de apuestas donde unos bribones aprovechan para hacer negocio donde los perros prácticamente se matan unos con otros con una tremenda violencia terrible. La pelea termina cuando uno de ellos acaba muerto.

Ahí es cárcel para los que están promoviendo ese tipo de espectáculos y sanciones que pueden llegar hasta la cárcel y sanciones económicas a quienes participan también como espectadores porque la ley es muy clara: al que hace la acción y a quien es omiso permitiéndola”, añadió.

Por último, señaló la importancia de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades correspondientes para trabajar en conjunto a fin de difundir de mejor manera las leyes y derechos de los animales, además de la necesaria difusión de las sanciones que se van logrando con el tiempo.

“El respeto a los derechos de todos los animales y la práctica de la paz y la armonía es lo único que nos va a dar descanso. El Comité Ciudadano está en defensa de los animalitos porque es otro tipo de violencia también y esa violencia tiene vínculos con la violencia intrafamiliar, la educación de nuestros hijos, con el respeto en general, como si fuera normal en este estado. Vamos a luchar para que regrese al paz y la tranquilidad”, finalizó.

DENUNCIAR

“El código penal del estado en sus artículos 342 y 343 específicamente establece que el maltrato animal es un delito… se tiene como antecedente que durante la administración anterior en Hermosillo se aplicaron 6 multas por cuestiones que ya vienen contempladas en el reglamento, sabemos que no hay solo 6 personas o dueños irresponsables sino decenas”.

Precisó que existen dos tipos de maltrato que se pueden denunciar, una es la de maltrato por omisión de cuidados, la cual contempla el no brindar alimento, agua a las mascotas, no refugiarlos de frio, la luvia ó calo y/o mantenerlos en la vía publica e incluso el hecho de no recoger sus heces fecales.

Para reportar los ciudadanos se pueden comunicar al Centro de Atención Canina y Felina al 66 23 66 81 38 y/o a atención ciudadana del gobierno municipal al número 072, puntualizó Araiza Sánchez.

Así como, existe el maltrato animal del tipo penal, que se refiere al daño intencional y donde se contempla la muerte, zoofilia y lesiones con armas punzo cortantes, situaciones que son más graves y por ello, el denunciante debe acudir (con las pruebas correspondientes) al módulo de Atención al Delito de Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En este caso, indicó que el reportante puede también puede llamar al 911 para que acudan elementos de la Policía Municipal, quienes están obligados a realizar el Informe Policial Homologado (IPH), el cual después debe ser enviado a la Fiscalía para que se abra la carpeta de investigación.

Agregó que en la entidad también existe el maltrato a especies silvestres o exóticas, el cual ya puede ser denunciado directamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al número telefónico 6622 13 61 74.