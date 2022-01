Siguen investigaciones contra "El Kiriki" que lo podrían llevar a la cárcel; al igual que al "Pantico"

Empalme, Sonora.- El ex alcalde Carlos Enrique Gómez Cota no está libre aún de que se le puedan fincar responsabilidades penales por los delitos en los que presuntamente incurrió durante su administración, toda vez que las investigaciones continúan en su contra.

El contralor municipal, licenciado Leobardo Olmos de la Cruz, aseguró que los órganos competentes trabajan en las investigaciones sobre el quebranto patrimonial en que incurrió, al igual que con su sucesor, Francisco Javier Genesta Sesma.

Aseguró que la actual administración no va a caer en un estado de omisión en lo que se refiere a todas las irregularidades en las que se incurrió en los dos anteriores trienios, las cuales causaron un serio daño patrimonial a los empalmenses.

En el caso de la gestión de Carlos Gómez Cota, sostuvo que el actual gobierno municipal no va a ser omiso; “si la anterior administración no llevó a cabo los procedimientos administrativos correspondientes, fue su problema; nosotros no seremos así”.

Olmos de la Cruz reiteró que todo ello está en investigación en los órganos fiscalizadores, tanto de la federación como del Estado, en lo referente a obras que se ‘pagaron’ pero no se realizaron; créditos que se solicitaron de manera irregular, entre muchos otros delitos.

Son siete años para que prescriban este tipo de delitos graves, por lo que estamos en tiempo y forma para que se lleven a cabo los procedimientos correspondientes, que incluye citar a comparecer a ex funcionarios, puntualizó.