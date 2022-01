Cancelan las actividades recreativas que se contemplan en la "ExpoGan" 2022 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las actividades recreativas de la ‘ExpoGan’ de Hermosillo no se realizarán ya que no hay condiciones para llevarse a cabo este 2022, considera el comité organizador de la Unión Ganadera Regional (UGR) de Sonora.

Por tercer año consecutivo no se llevarán a cabo las actividades recreativas de este evento, tales como el palenque, los bailes y juegos mecánicos, sin embargo, se mantendrán a la expectativa por si las condiciones sanitarias lo permiten.

Héctor Platt Martínez, presidente de la Unión Ganadera, explicó que hasta este momento está decidido que no se lleve a cabo la ‘ExpoGan’, ya que no ven responsable hacer un anuncio sobre alguna esperanza a corto plazo, de que se realice dicho evento.

“Hemos decidido que vemos difícil que pudiera haber una ‘ExpoGan’. Todavía no sabemos, porque no tenemos la bola de cristal. No hay ningún dato que diga que la ola de contagios ya va a la baja, porque la realidad es que son datos que no son creíbles, los que nos pasan, porque estamos viendo el semáforo cómo está y realmente por donde quiera que lo vemos, hay contagios y no sabemos cuándo va a parar esto”, dijo.

El representante de la UGR de Sonora señaló que la plataforma de la ‘ExpoGan’ es la ganadería, la cual es una actividad esencial, por lo que ya la tienen preparada.

“Ya está preparado, ya están preparados los expositores de ganado, para que tengan su ganado para las fechas de la ‘ExpoGan’. Si por alguna razón el otro escenario, que en marzo por el fenómeno que se quisiera, dijeran: ‘ya se acabó la pandemia’, bueno, y si hay tiempo, se contrata gente si hay disponibilidad, porque estamos listos con todo”, aclaró.