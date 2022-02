Claman por ayuda para América y sus hijos; ella padece cáncer avanzado

Ciudad Obregón, Sonora. La señora América atraviesa por momentos difíciles y con un diagnóstico médico nada alentador: El cáncer cérvico-uterino ya le invadió vejiga y el colon, a tal grado que sus días están contados, con dolores tan intensos por el avance de este mal, pero su mayor dolor es el desamparo en que quedarán sus hijos.

Viven en una desmantelada vivienda que se localiza en la calle Águila, entre Privada Águila y Emeterio Ochoa, de la colonia Nueva Palmira, donde carecen de todo.

Jasiel, de 14 años de edad, está a cargo de su mamá, de estarla cuidando día y noche, por lo que no va a la escuela y si acaso comen una vez al día.

Llama a la gente que los apoye… “Es muy triste, me levanto todos los días y miro si está bien, a veces solo hacemos una comida al día, me agüito, pero no la puedo dejar sola”, comenta.

Por su parte, la señora América indicó que los médicos ya le indicaron que sus días están contados, y no puede sostenerse de pie, por tanto, está imposibilitada para trabajar y lograr el sustento familiar.

Antes de dedicaba a vender ropa que la gente le regalaba, pero ahora ya no puede hacerlo… No tienen refrigerador, la única cama con que cuentan está en muy mal estado, viven una situación desesperante.

Si Usted gusta apoyar a esta familia, puede llamarles al teléfono 644 178 4075 o bien depositarles en Oxxo en la tarjeta número 4217 4700 6631 7922, se lo agradecerán.