Entregan la primer acta de nacimiento a una persona de género no binario

Guanajuato, Guanajuato.- En Guanajuato se entregó la primera acta de nacimiento en el país que reconoce a una persona de género no binario.

El acta de nacimiento está a nombre de Fausto Martínez, originario del municipio de Celaya, y la expidió la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato el pasado 11 de febrero del 2022.

La expedición del acta de nacimiento fue posible gracias a una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

”Este es un logro histórico que hemos concretado en nuestro estado”, expresó Fausto Martínez. ”Es el primer caso de este tipo en México, hasta donde tenemos conocimiento en nuestras tres organizaciones”, señaló Amicus a través de un comunicado.

Las personas no binarias son aquellas que no se reconocen como hombres o mujeres, y que pueden identificarse con aspectos tanto masculinos como femeninos, con solo uno de ellos, o con ninguno. Las personas de género no binario usan pronombres neutros como ‘elle’, aunque también pueden optar por ‘ella’ o ‘él’.

La organización Amicus informó que en octubre de 2021, Fausto Martínez (quien utiliza el pronombre elle), solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) rectificar su credencial para votar de acuerdo con el género con el que se identifica: no binario.

Sin embargo, la respuesta del INE fue negativa, argumentando que primero era necesario modificar el acta de nacimiento. Ese mismo mes, la asociación Amicus, en representación de Fausto, solicitó al Registro Civil del Estado de Guanajuato la rectificación, que les fue negada.

El 10 de noviembre del 2021 presentaron una demanda de amparo. Después de dos meses, el Juez Cuarto de Distrito con sede en León, Guanajuato otorgó el amparo y ordenó expedir a Fausto Martínez su acta corregida.

El documento que por fin tiene en sus manos, tienen el acrónimo NB (no binaria) en el apartado ‘sexo’.

”Hay mucho todavía que avanzar en Guanajuato que es un estado 100 por ciento conservador, retrógrado en temas tanto de diversidad sexual como de derechos de las mujeres”, consideró Fausto Martínez, “esto es un pequeño paso”.

La organización Amicus aclara en su comunicado que el juicio de amparo es la única manera en que personas queer o no binarias sean reconocidas como tales en sus documentos oficiales. La asociación ofrece el acompañamiento necesario.

Fausto Martínez espera que desde el Congreso del Estado se avance en el tema, y también se endurezcan las penas para las terapias de conversión y los crímenes de odio que afectan a la comunidad LGBT+.

Considera que todo avance en materia de derechos en estos temas ”no ha sido por voluntad política de quienes nos gobiernan, sino a golpe de sentencias”.