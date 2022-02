Liberan a mujer acusada de matar a su violador y continuará su proceso fuera de la cárcel

OAXACA.- Luego de estar varios meses en prisión preventiva, una joven oaxaqueña acusada de matar a su violador, continuará su proceso penal en libertad.

A través de la cuenta de twitter ‘Nos Queremos Vivas Neza’, compartieron un comunicado de prensa donde informan que la madrugada de este miércoles, la joven Roxana Ruiz Santiago logro salir para continuar su proceso en libertad.

En la última audiencia llevada a cabo el día de ayer 15 de febrero en los juzgados de los penales en Neza Bordo, Estado de México, el Juez de Control dictaminó que Roxana podía continuar su proceso penal fuera de prisión», señala la colectiva establecida en Nezahualcóyotl.

Y agrega que el Juez de control hizo énfasis en que el cambio en las medidas cautelares, no deja en estado de indefensión a las víctimas u ofendidos, no prejuzga los hechos, ni afecta sus derechos. «Ambas partes acudirán al juicio en igualdad de condiciones. Es en el juicio y no antes, donde se emitirá la sentencia final: si Roxana es inocente y si actuó en legítima defensa», aclaran.