Presentan la primer modelo con síndrome de down que protagoniza una campaña de Victoria's Secret

Victoria’s Secret presenta a Sofía Jirau, la primera modelo con síndrome de Down que protagoniza una campaña de la marca. La modelo puertorriqueña compartió una foto de la campaña en blanco y negro usando un bra de VS para anunciar que se convirtió en un nuevo ángel, el primero con síndrome de Down en la historia de Victoria’s Secret.

Sofía participa en esta campaña, Love Cloud Collection, junto con 17 mujeres con todos los tipos de cuerpos, peso y color de piel. Amamos un elenco que realmente representa a las mujeres de todos los ámbitos. Jirau compartió un mensaje muy inspirador sobre su participación en Victoria’s Secret, demostrando su orgullo por este logro.

«Un día soñé con ella, trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Finalmente puedo contarte mi gran secreto», escribió Jirau en su Instagram en español. «¡Soy la primera modelo de Victoria’s Secret con síndrome de Down!”, continuó.

“Gracias a @victoriassecret por ver en mí una modelo #SinLímites y hacerme parte de la campaña de inclusión Love Cloud Collection. ¡Esto es solo el comienzo, ahora sí se formó!”, expresó Sofía en español en su Instagram. Ella actualmente tiene 25 años, es originaria de Puerto Rico y ha hecho una carrera en el modelaje desde hace años.

Fue en 2020 cuando Sofía debutó en New York Fashion Week como modelo. Ahora hace historia como la primera modelo con síndrome de Down para la marca de lencería. En esta misma campaña de VS, aparece una modelo en silla de ruedas.

De hecho, la colección Love Cloud marca la primera campaña bajo la dirección del nuevo director creativo, Raúl Martínez, que se unió en enero. Esta campaña también representa la despedida final de la marca de sus “ángeles”.

Recordemos el elenco y rediseño de la marca cuando anunciaron su nueva época con Priyanka Chopra Jonas, Megan Rapinoe y Valentina Sampaio, la primer mujer transgénero en la marca.