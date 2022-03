Trabajadores denuncias abusos, amenazas y acoso sexual por parte de directivos de Apiguay

Guaymas, Sonora. Hartos de los abusos laborales que vienen soportando desde hace más de un año, que van desde insultos, amenazas y hasta acoso sexual, empleados de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Guaymas (antes API-Guay) decidieron romper el silencio y gritar en demanda de acciones para corregir irregularidades.

Acusaron directamente al director general de la APISONA, el contralmirante Catarino Hernández Tapia, así como a su grupo de funcionarios afines, a mantener un ambiente tenso, que en nada favorecen al buen funcionamiento de esa entidad pública.

A continuación, transcribimos el escrito que nos hacen llegar, sin los nombres de los inconformes, a fin de no ser sujetos a represalias:

“Somos el grupo de mujeres trabajadoras de API Guaymas y venimos a denunciar al señor Catarino Hernández Tapia, director de API Guaymas, y todos los funcionarios que resulten responsables, de los actos que a continuación se enumeran:

1.- Acoso laboral.- En contra de todos los empleadas y empleados de API GUAYMAS, desde que el señor tomo posesión en el año 2020, se ha comportado con arrogancia, soberbia, siempre haciendo mención de su rango como director, la verdad por miedo a perder nuestro trabajo, hemos aguantado mucho, pero ya es demasiado, solo por dar un ejemplo, el señor Catarino, maltrata al Gerente de Administración y Finanzas, delante de todos en las juntas, da pena ver como lo sobaja, y a cada oportunidad le resta la autoridad al señor ALEJANDRO ORTIZ MORALES quien actualmente es el GAF en la entidad, y es de todos sabido que cuando CATARINO HERNANDEZ TAPIA sale a “comisión” deja de encargado de despacho a “sus amigos”, en lugar de encargar a quien por línea jerárquica le corresponde, es decir al Gerente de Administración y Finanzas.

Otra situación es su homofobia siempre haciendo comentarios despectivos, por ejemplo, donde estabas joto, te estaba marcando donde estabas, hasta en el comedor llega y la gente se va por que es muy estresante escuchar esos comentarios.

Racismo, el señor trata al GAF DE INDIO delante de sus allegados y de quien es este momento solicito que también sean investigados.

Misoginia, y violencia de género, el día 16 de Diciembre de 2021 antes del brindis que ofreció la cuarta zona naval en el segundo piso de la entidad de api Guaymas se escuchó cuando le grito a una compañera, hablando maldiciones y se vio bajar muy afectada a la compañera, las personas que se encontraban en el lugar son el Gerente de Comercialización Guillermo Vonborstel Osuna y el Subgerente Jurídico Enrique Alfonso Rivera Ayala, y quienes por cobardes no fueron capaz de defender a mi compañera, pero si no son capaces de testificar lo sucedido solicito que sean tomados como cómplices, y en caso de que se niegues se revisen los videos de ese día para corroborar el hecho.

Clasismo.- ya que el personal de limpieza fueron objeto de discriminación ya que no permitía que tomáramos los alimentos en el comedor, cuando las temperaturas eran más altas mando a que estuvieran en las jardineras, porque no las quería ver dentro de la entidad, no les permitía servirse una taza de café, nos solidarizamos con ellas ya que al igual que nosotros son mujeres

2.- PAGO DE DIAS FERIADOS, el señor Catarino Hernández Tapia, y el Licenciado Enrique Alfonso Ayala han tomado la BRILLANTE decisión de que al personal operativo no se le pague los días feriados ni

las horas extras, como ejemplo es el día 16 de septiembre de 2020 solo se necesita pedir un informe a recursos humanos para pedir quienes trabajaron ese día feriado y que ellos mismos manifiesten como fueron remunerados por ese día laborado, y adivinen que en lugar pagar con dinero, se los dieron de descanso situación que no está contemplada ni en reglamento interior de trabajo de api Guaymas, ni en la LEY FEDERAL DEL TRABAJO se contempla que sea una manera en que se deba de remunerar ese día es decir tiempo por tiempo, y lo sé porque acudí a la junta de conciliación y me dijeron que no era legal, por lo que solicito que se haga la consulta a la autoridad competente para que corrobore que esta acción es ilegal ya que es ABUSO DE FUNCIONES de acuerdo a la nueva ley

3.- sub ejercicio otra característica del señor es la no inversión en el puerto desde su llegada no se ha realizado obra en el puerto que literalmente se está cayendo a pedazos solo basta con darse la vuelta por la terminal de cruceros para ver que tiene unas cintas para evitar que ocurra un accidente, esa fue la razón por la cual el crucero que llego a Guaymas se recibió en un lugar distinto al que está destinado para ello, que lo es la terminal de cruceros, para esta falta pido que se dé parte a la AUDITORIA SUPERIOR

DE LA FEDERACION, y que sean ellos quien determine si existe un sub ejercicio

4.- pagos a sus amigos En esta falta es de todos conocido que el Director Catalino Hernández Tapia el acoso sexual que sufre una de nuestras compañeras, y a quien de manera poco ética le realizo pagos por ser encargada de despacho del área de contabilidad, de manera arbitraria y selectiva ya que cuando deja encargado de despacho de otras áreas jamás se ha pagado esa compensación, y toda la entidad sospecha que es la razón por la cual la señorita sube constantemente a sus oficinas incluso después de la hora de salida, lo cual puede ser verificado en las nóminas del último semestre mediante solicitud de información a la jefatura de recursos humanos. Contradicciones de la vida que, al trabajador de operaciones, al de abajo, a la perrada como él dice se les escatime un pago de día feriado y a las señoritas que son bien vistas por el director les realiza incrementos ilegales a su salario, en gran parte es por eso que nos decidimos a denunciar por esta situación de acoso como mujeres debemos estar unidas ante estos actos.

5.- cesionarios y proveedores también los cesionarios y proveedores del puerto han

sido sobajados por este personaje de Catarino Hernández Tapia para muestra un botón el día 27 de diciembre de 2021 salieron dos notas la primera en OPINION SONORA que dice “un grupo de trabajadores bloquean el acceso a api guay en Guaymas para exigir la destitución del gerente de operaciones. Durante la mañana de este lunes trabajadores de la Administración Portuaria Integral de Guaymas bloquearon el acceso al recinto portuario para exigir la destitución del Gerente de Operaciones el Teniente Aquiles Piñón Alegría, por presuntamente malos tratos a los trabajadores y manifestantes aseguran que no se moverán hasta se atendidos, Por lo pronto hay decenas de trabajadores esperando poder entrar a las instalaciones”, de esta nota es necesario comentar que el teniente Aquiles era el lamebotas de Catarino cortados por la misma tijera, prepotente con trabajadores y con cesionarios así como con el público en general que intente acceder a las instalaciones.

Por otro lado, el periódico EXPRESO en su página de internet el mismo día 27 de diciembre de 2021 publico lo siguiente:

“Por esta razón transportistas bloquearon el acceso al ASIPONA en Guaymas

GUAYMAS, SON.- Señalando prepotencia y malos tratos por parte del personal de seguridad de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Guaymas (ASIPONA), un grupo de transportistas bloquearon el acceso principal al recinto la mañana del lunes.

La protesta encabezada por Andrea García duró alrededor de 40 minutos y según lo dicho por ella, los guardias son groseros y prepotentes con los operadores de los camiones, y que en ocasiones los han hecho hasta llorar.

“Me he acercado y les he hablado en buena onda, de que no maltraten a la gente porque todos tenemos necesidad de trabajar, y si bloqueamos es porque al sordo hay que gritarle, se arregló el problema, pero igual está pendiente, les alegan supuestamente por los papeles del seguro del carro, pero ellos traen todo lo que se les pide, lo que pasa es que los guardias no están preparados”, dijo.

Señaló que el problema es de la ASIPONA, ya que es la que da órdenes a los guardias, que, en obediencia a sus superiores, se comportan de manera que considera intransigente.

Antes de que los manifestantes (alrededor de 25) se retiraran del lugar, se tuvo un diálogo con el Contralmirante Catarino Hernández Tapia (administrador de la ASIPONA), quien se comprometió en tener una mejor comunicación con el personal.

Aunado a esto en las radios de la comunidad solo tienen malos comentarios como lo es amor 101 que comento en días pasados que cuando quieren una entrevista el señor Catarino los manda a la Ciudad de México y a manera de mofa uno de los locutores comentó que él va a mandar mucho para donde todos saben y que el anterior director siempre les concedía entrevistas para promocionar al puerto

6.- exceso de funciones este señor con complejo de inferioridad desde su llegada a siempre tratado de controlar todo donde no se puede ir ni siquiera al baño sin que el señor lo sepa, no estamos peleadas con el orden, pero este señor es un pequeño tirano ignorante que le quedo grande el puesto, y existen rumores que tiene investigaciones en derechos humanos cuando era militar en contra de civiles y de desafortunados eventos perdiendo anclas de sus embarcaciones, esto no me consta de primera mano pero si a sus subalternos más

allegados que se han encargado de ventilarlos en las instalaciones.

Por obvias razones podemos entregar pruebas impresas o grabaciones a efecto de que se proteja nuestra identidad, pero solicito a esta autoridad quien es competente, nos ayude SON. – a desahogar los siguientes medios de pruebas:

A).- inspección por medio de una autoridad laboral que inspeccione el clima laboral esta prueba con el fin de comprobar el acoso laboral sufrido por los trabajadores de la entidad

B).- elaboración de una empresa privada que inspeccione el clima laboral, y la de los cesionarios y proveedores esta prueba con el fin de comprobar el acoso por parte de CATARINO HERNANDEZ TAPIA

C).- Testimonial a cargo de GUILLERMO VONBORSTEL Y ENRIQUE ALONSO RIVERA AYALA, donde dirán que paso el día del brindis y las palabras que el director uso en contra de la compañera, esta prueba para se compruebe la violencia de genero

D).- Se solicite a la autoridad laboral competente que se pronuncie sobre el pago de los días feriados con tiempo por tiempo y que si ese tipo de compensación es legal

E).- Se solicite Recursos Humanos si en otras ocasiones se pagó el día feriado y desde cuando no se paga, así como quien dio la orden de no se pagara, y que se ponga a disposición oficios o correos donde se da la orden, así como la lista del personal que laboro el día 16 de septiembre 2021 y como se les pago, además que si después del 16 de septiembre 2021 existió otro día feriado que personal trabajo la lista de esos trabajadores y como se les pago, lo anterior para que se confirme que el señor Catarino y quienes autorizaron esta maroma están de falta a la ley.

F).- que se de vista a la auditoria superior de la federación sobre el subejercicio, así mismo se realice una auditoría sobre el subejercicio que tuvo la entidad el año 2021., con el fin de que determine el subejercicio por una autoridad competente.

G).- Que se contrate una empresa que determine el daño del muelle de cruceros esta prueba con el fin de que se compruebe lo que digo.

H).- Que esta autoridad certifique que las noticias que comente en la página de Opinión Sonora y en expreso son verdad, y que se giren oficios a las radiodifusoras de la ciudad de Guaymas y Empalme, con el f

que digan si han tenido problemas con el acceso a la información o a entrevistas por parte del director o cualquier personal de API Guaymas

El motivo de esta denuncia es el hartazgo de como este personaje nos trata, ya que, como personas, pero sobre todo como mujeres merecemos un respeto y trato digno”.