Continuarán durante Semana Santa las medidas preventivas por la pandemia en Sonora

Hermosillo Sonora.- Con el descenso de contagios de Covid y la “luz verde” para todo el País en el semáforo epidemiológico, los destinos turísticos “reviven” a tiempo para las vacaciones de Semana Santa; sin embargo, en Sonora las medidas continuarán tal cual se establecieron desde el inicio de la pandemia, empezando este fin de semana de “puente”.

En hoteles y desarrollos de condominios de Puerto Peñasco, por ejemplo, los protocolos sanitarios son los mismos que se establecieron desde el 2020, aseguró el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de ese municipio, Héctor Vásquez del Mercado.

No nos han cambiado las reglas, seguimos conservando los mismos protocolos de la pandemia en cuanto a uso de cubrebocas, sana distancia… los aforos ya están bien, estamos en verde. No hay ninguna restricción en cuanto a aforos, pero no hemos bajado la guardia”, indicó.

Vásquez del Mercado agregó que posterior al “puente” por el natalicio de Benito Juárez los prestadores de servicios del sector turismo se preparan para el periodo de Semana Santa y Pascua, que esperan genere una derrama de 140 millones de pesos con la visita de más de 100 mil vacacionistas.

AUMENTA AFLUENCIA

Desde ayer Bahía de Kino ya registró un incremento del 60% de afluencia respecto a las semanas anteriores, informó el responsable de la Policía Preventiva de Hermosillo, José Ángel Román Rodríguez.

Destacó que los restauranteros y hoteleros del balneario más concurrido por los hermosillenses también habían informado que tenían el 90% de la ocupación para este fin de semana.

En cuanto al número de elementos preventivos que participarán en el operativo, serían 30, que se trasladarán en cinco unidades radiopatrullas, cuatro unidades de motos Enduru y dos cuatrimotos.

CERO TOLERANCIA

El operativo es sólo un refuerzo del que se hace cada fin de semana y, como siempre, habrá cero tolerancia en la conducción punible, afirmó Francisco Javier Galaviz Arrendondo, director de Tránsito en Hermosillo.

Nunca se ha tenido alguna tolerancia en el aspecto de que se le permita conducir a alguien bajo los efectos del alcohol y esta vez no va a ser la excepción. No hay tolerancia respecto a que puedan conducir con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga”, aseveró.