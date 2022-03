"Está muy cara": Hombre le cobra la gasolina a la mujer que invitó a salir

Casi siempre las primeras citas suelen generar muchas expectativas y en ocasiones terminan bien, lo que abre las posibilidades para que la salida se repita; y aunque no todo el tiempo ocurre así al menos suelen quedar buenos recuerdos de esta experiencia. Sin embargo, no fue el caso de dos jóvenes que compartieron su historia en Twitter y se volvió viral.

Fue la usuaria @medicenportu, quien se identifica como Andrea en Twitter, quien decidió compartir con los internautas su experiencia en su primera cita, para ello publicó un texto que acompañó con una fotografía del chico con el que salió. En un primer momento, la imagen denotaba un encuentro exitoso, ya que ambos aparecen sonrientes, pero la historia tomó otro giro.

“Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje.

Definitivamente no salgan con pelabolas”, escribió Andrea en su cuenta personal. Junto a la imagen de ambos estaba una captura de pantalla del mensaje que la joven recibió del chico de su cita tan pronto llegó a su casa. En el texto le pide que por favor le pague lo que gastó de gasolina.

La Joven recibe respuesta inmediata del chico de su cita.

Tan pronto como Andrea, una joven de origen venezolano, compartió su mensaje, la publicación comenzó a tener múltiples reacciones por parte de otros usuarios quienes opinaron sobre la situación descrita, esto hizo que en poco tiempo el post se volviera viral en Twitter y muchos medios retomaron la historia.

Uno de los que reaccionaron de inmediato fue el joven con el que Andrea había salido momentos antes, quien se mostró sorprendido e indignado por lo que leyó, así que decidió también publicar su parte de la historia: “Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto… De malagradecidos está lleno el mundo”, escribió también desde su cuenta de Twitter.

Enseguida la propia joven volvió a responder a este mensaje y, para sorpresa de los internautas, Andrea confesó que no le había agradado que el joven la llevara a lo que consideró un lugar barato.

Los usuarios de esta red social se sorprendieron al leer las distintas versiones de los protagonistas de esta historia y ya no sabían reconocer quién realmente decía la verdad.

El debate no terminó en eso y el joven volvió a reaccionar con otro comentario a modo de respuesta a Andrea.

“Me parece chimbo que me expongas así y aún más chimbo que no me hayas transferido aún…”, compartió, momento en el que la historia alcanzó su clímax y las reacciones de los internautas se incrementaron. Hubo tanto aquellos que defendieron a Andrea como los que apoyaron los argumentos del joven que terminó cobrando la gasolina invertida en el encuentro.