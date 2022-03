Hermosillo, Sonora. Un gran problema se cierne sobre la Escuela Secundaria no. 2 Cajeme, luego de que padres de familia de 13 jovencitas estudiantes acusan a un alumno de tercer grado de abuso sexual contra sus hijas y poden acciones inmediatas por parte de las autoridades educativas.

Luego de las quejas presentadas hasta la dirección del plantel educativo, que se localiza en la avenida 11, entre calles Francisco Monteverde y Reforma, se llegó a la celebración de una junta, con la presencia de padres de familia inconformes e incluso los del alumno señalado, que es de tercer grado.

Resultado de esta reunión, a lo único que se pudo llegar es que sería cambiado de grupo en el mismo turno vespertino, nada más.

Una madre de familia expuso que “las niñas comentaron de los abusos con sus papás, se hizo una reunión con las autoridades de la escuela y ellos dicen que no pueden hacer nada, que no pueden suspender a este chico, ni cambiarlo de turno, ni nada”.

“Se enteró la directora y se molestó. Están en una negación total y dicen que todo está bien. Ya hay varios padres de familia que están dispuestos a hablar para que esto no se quede así, no puede ser posible que no le puedan hacer nada a este alumno”, expuso.