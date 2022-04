Ciudad de México.- Una mujer denunció que autoridades le entregaron un cuerpo que no corresponde con las características de su hijo que estaba reportado como desaparecido en el Estado de México.

La señora Félix Sánchez detalló que su hijo Julio César de 21 años tomó su motocicleta y salió de casa en San Juan de las Huertas en septiembre, pero ya no regresó.

Agregó que hace poco informaron a la familia que lo habían localizado muerto, pero al intentar reconocerlo notaron que no era el joven.

El joven que encontraron tiene una cicatriz de un tatuaje borrado en el brazo izquierdo, mi hijo no tiene tatuajes, la cara no es la de mi hijo, el joven tiene entradas en la cabeza, la nariz, la frente, la barbilla, no coinciden con la cara de mi hijo, la cara de mi hijo es

ovalada, la cara del joven es alargada de abajo y de frente es mucha frente”.

Julio César González Sánchez de 21 años, desapareció el 6 de septiembre de 2021 en la colonia San Juan de las Huertas en Zinacantepec, Estado de México, desde entonces su familia lo busca.