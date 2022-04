Exhiben la forma en que están drogando a mujeres para robarles en Hermosillo

HERMOSILLO, SONORA.- A través de su cuenta personal de Instagram, Fernanda Bartolini, propietaria de un negocio de renta de ropa en Hermosillo, compartió una nueva forma en la que se está drogando a personas y expuso que le ha pasado a decenas de mujeres en la capital sonorense.

Se trata de un sobre que aparece en el parabrisas de los vehículos luego de que la propietaria se baje a hacer alguna compra. Dentro del sobre las mujeres han encontrado una carta religiosa, misma que supuestamente desprende una droga que se aspira por la nariz y hace que la persona se maree y comience a desmayarse.

“Me habló una clienta para comentarme que al salir de mi tienda, después de rentar, en el vidrio de su carro estaba un sobre y que lo agarró. Ella y su hija hablaron de que habían leído en Facebook al respecto, de que las drogaban a través de esa carta. La curiosidad le ganó a la hija y abrió el sobre. Por dentro venía una hoja que hablaba de Dios y la volvió a doblar y guardar. Minutos más adelante la muchacha se empezó a marear, como a desmayarse y la mamá se asustó. Me habló para contarme y decirme que es algo real. Yo lo había leído en Facebook, pero no creo que mi clienta me haya mentido”, compartió.

Posterior a la publicación de su video, Fernanda Bartolini agregó que muchas mujeres de Hermosillo comenzaron a mandarle mensajes, escribiéndole que habían pasado por una situación similar en diferentes puntos de la ciudad, por lo que hizo un llamado a cuidarse de este método que puede ser usado para secuestrar personas.