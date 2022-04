Autoridades buscan asegurar al perro "Terry" porque parece un lobo silvestre

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El pasado domingo “Terry” se escapó de su domicilio y estuvo rondando por algunas calles de la Ciudad, lo que causó temor entre los cajemenses, quienes reportaron a las autoridades sobre la presencia de un lobo silvestre, pero sus dueños aseguran que se trata de un perro lobo checoslovaco.

Salim Arnoldo Cervantes Ríos, dueño de la mascota, platicó que el animal tiene un año y 9 meses, que fue un regalo, y que no se trata de un híbrido, si no, de una raza que existe en el mundo desde hace más de 50 años.

Le gustó tanto el ejemplar que también compró una hembra mediante internet, mencionó, los animales son tímidos, pero cuando agarran confianza son muy dóciles, cariñosos, obedientes y juguetones.

Nunca le han ocasionado algún tipo de problema, dijo, ni esta vez que se escapó, pues no atacó o hizo algo a alguien, simplemente fue el desconocimiento de la gente lo que les causó temor.

Lo tengo desde pequeño, es una raza de perro que ya existe, la gente que lo vio y no lo conoce piensa que es un lobo, pero no lo es, las autoridades quieren hacerle algunas pruebas para confirmar que evidentemente es un perro”, indicó.

Comentó que Protección Civil y la Profepa lo han visitado desde el día que se escapó y le exigen papeles de tenencia legal del animal, argumentando que es silvestre y exótico, pero que él solo cuenta con la cartilla de vacunación del perro, como cualquier otro dueño de mascota.

Me han visitado las autoridades, y hasta amenazado que me los van a quitar, me exigen papeles, yo no estoy negándome a nada, aquí está el perro y se le puede revisar las veces que sea necesario, en caso de que insistan en quitármelo actuaré legalmente para proteger a mi mascota”, subrayó.

Las autoridades no se han llevado al animal porque no le han presentado alguna orden para realizar esta acción, subrayó. De llevarse a cabo un posible decomiso hará todo lo legalmente posible para quedarse con ellos, pues son sus mascotas.

Francisco Mendoza Calderón, titular de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía para que no tengan en su poder animales que no estén autorizados o en su caso cuenten con los permisos correspondientes.

Relató que fue a las 19:50 horas del domingo que recibieron el reporte de que un lobo andaba por el parque, para capturarlo se abrió una escuela en donde se metió, mientras se determinaba que hacer con él.

El dueño los contactó, dijo, fue una hora 45 minutos de búsqueda donde no hubo daños, pero que tienen que terminar el proceso con las autoridades correspondientes para determinar qué pasará con el animal.

Ya han revisado varias partes donde poseen perros que son cruza con lobo, puntualizó, todos, sin excepción, deben tener un permiso, tener bajo resguardo y bajo ciertas condiciones al ejemplar.

Insistió en que se trataba de un lobo y que la mordida de estos animales es de arriba de 600 kilos por centímetro cuadrado, por lo que son un riesgo latente.