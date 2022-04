Escobedo, Nuevo León.- La muerte de Debanhi Escobar ha conmocionado a todo el país, por la manera en la que se dieron a conocer los hechos desde su desaparición en Escobedo, Nuevo León, el pasado 9 de abril.

La joven fue hallada sin vida el 21 de abril al interior de una fosa de un motel, ubicado en la zona de su desaparición, con signos de agresión, según comentaron sus padres, todo esto en medio de una serie de irregularidades que los mismos familiares de Debanhi han denunciado.

Tras su hallazgo han salido a la luz distintas versiones de lo sucedido, así como filtraciones de videos y, hace unas horas, se dieron a conocer unos supuestos mensajes que presuntamente son de Debanhi Escobar y una de sus amigas con las que estaba en la fiesta antes de desaparecer.

Y es que a Debanhi Susana se le vio por última vez en la carretera Monterrey-Laredo, en donde decidió bajarse del taxi que sus amigas le pidieron para que regresara a casa, tras haber sufrido un probable acoso por parte del conductor.

En los mensajes que se han revelado este domingo, Debanhi insiste en qué no tiene confianza de una persona a quien llaman ‘jaguar’, luego de haber sido abandonada por sus amigas.

Aquí se muestra la conversación completa que presuntamente fue rescatada de uno de los WhatsApps de sus amigas, pese a que estos fueron borrados, según explicó la fuente que los comparte:

Debanhi: Enserio se fueron sin mí ??

“Amiga”: Siempre te pones de sangrona

“Amiga”: No tenemos que estarte aguantando

“Amiga”: No es nuestro pedo regrésate como puedas dile al jaguar

Debanhi: Wey no tengo pila ese tipo me da miedo

“Amiga” Mmmm te mando un Uber

Te aviso cuando esté afuera

Debanhi : Oki

Esto sucedió a las 03:46 de la mañana.

Después Debanhi le pone:

Debanhi : Ya llego?

Esto fue a las 04:00 de la mañana

“Amiga”: No ya casi llega, esta a 2 minutos vete saliendo.

Debanhi: El conductor esta muy extraño

“Amiga”: A todos ves extraños ya relájate Esto fue a las 04:15 de la

mañana.

Debanhi: No, esta extraño enserio

Mensaje a las 04:15 de la mañana

“Amiga” Lo conozco es de confiar, ya.

Debanhi: No

Debanhi: Dile que ya no me agrada esto

“Amiga” Ahorita vamos por ti estamos cerca bájate

“Amiga” Voy con ‘El Jaguar’ se amable

Debanhi: Ok.Ya aquí te espero

Con información de: Periódico Zócalo