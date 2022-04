Presentan cinco denuncias penales ante FAS Y FGR tras auditorías en el Gobierno del Estado

-Trabaja en dos mil 841 procesos de investigación

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de la Contraloría General presentó ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora (FAS) y la Fiscalía General de la República (FGR), cinco denuncias penales tras los resultados de auditorías, además de trabajar en dos mil 841 procesos de investigación.

Guillermo Noriega Esparza, contralor estatal comentó que, ante la FGR, se interpusieron dos denuncias identificadas en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) y en la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur); mientras que, ante la FAS, se interpusieron tres denuncias pertenecientes al Centro de Trasplantes y Telemax, así como una denuncia más que agrupa a Secretaría de Hacienda, Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora), Secretaría de Economía, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson).

Noriega Esparza aseguró se trabaja de manera minuciosa entendiendo la desesperación de los ciudadanos que exigen justicia y verdad ante la falta de transparencia en el pasado.

2Es una exigencia del gobernador: no vamos a presentar nada sólo por presentarlo, no vamos a manosear ninguna reputación, no vamos a meter a alguien a la cárcel nada más para sacar la presión pública. Queremos que sea la cosa más seria que se haya visto”.

De las auditorías especiales, el contralor estatal reportó el inicio de siete procesos de investigación ante la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General, en la que se revisaron 10 mil expedientes en cuatro meses y arrojaron una investigación en la Dirección General de Transporte (DGT) de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), en la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), en la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (CEByC), dos investigaciones en Telemax y dos más en la Dirección General de Notarías de la Secretaría de Gobierno.

En conferencia de prensa Noriega Esparza destacó la culminación de auditorías en la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de Bienes y Concesiones (CEByC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como las auditorías a la construcción por sustitución del Hospital General: Servicios de Salud de Sonora, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano (Sidur) y Secretaría de Hacienda.

Asimismo, detalló que se cuenta con un avance del 98 por ciento en la auditoría del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), 97 por ciento en la auditoría a Telemax, 95 por ciento en Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson) y en el Fondo para la Modernización del Transporte (Femot); 90 por ciento de avance en las auditorías al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (Isie) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesson) y un 80 por ciento en Servicios de Salud de Sonora. Por su parte, la Secretaría de Hacienda e Isssteson cuentan con un avance en sus auditorías del 50 y 40 por ciento, respectivamente.

Noriega Esparza precisó que dentro del proceso sancionatorio que se realiza desde la Contraloría General, se contempla la denuncia proveniente de auditorías, ciudadanía, servidores públicos y entes de la administración pública estatal que continúan su proceso de investigación en la dependencia desde la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas y los Órganos Internos de Control en cada dependencia y entidad.

Derivado de los procesos de investigación, las faltas no graves se sancionan desde la Coordinación Ejecutiva de Substanciación y Resolución de Responsabilidades Administrativas y las faltas graves se sancionan desde el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. De encontrarse delitos, son la Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial del Estado de Sonora quienes sancionan a nivel estatal y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación.

La Contraloría General puso a disposición el número de teléfono 800-HONESTO (4663786) para que cualquier ciudadano denuncie posibles actos deshonestos de empleadas y empleados públicos de la administración estatal, o bien, acudir a las oficinas de la dependencia en el Centro de Gobierno, edificio Hermosillo.