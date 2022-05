Alertan por fraude y riesgos en créditos exprés en Sonora

La Condusef alertó a usuarios de servicios financieros sobre créditos “exprés” que se promocionan a través de redes sociales o vía telefónica y solicitan depositar efectivo a cambio del crédito.

Con cómodos pagos, tasas de interés bajas, sin revisar buró de crédito y de forma exprés, es como se promocionan estos créditos para hacerlos atractivos para los usuarios, pero resultan en fraude.

Blanca Rosas López, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Sonora, expresó que estos se promocionan con la imagen corporativa de entidades financieras establecidas e incluso brindan contratos falsificados.

“A los afectados que los contactan vía telefónica o redes sociales y ofrecen créditos muy atractivos con montos pequeños, solicitan enviar información personal vía Whatsapp poniendo en riesgo sus datos personales”, dijo.

Piden cerca del 10% del crédito total, pero después de hacer el pago y no recibir el préstamo, los afectados tratan de localizar a los promotores y al no localizarlos, descubren que fueron engañados.

¨La primera recomendación es no proporcionar dinero, cualquier empresa que va a otorgar un crédito no va a pedir dinero por anticipado. Si se pide, ya hay un fraude”, agregó.

Rosas López mencionó que antes de solicitar el crédito, enviar documentos o firmar, hay que verificar que la empresa esté debidamente registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).

Explicó que la Condusef no puede reconocer reclamaciones de empresas a las que se les haya suplantado, únicamente si hay una debidamente registra

Recomendaciones:

No proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, bajo ningún concepto.

No entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

No dar información ni realizar operaciones a través de redes sociales.

No firmar ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.

Si utiliza Internet como medio de contacto, asegurarse de verificar la información, así como que la página sea segura (que use un protocolo de seguridad https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.