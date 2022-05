Piden ayuda para gastos funerarios de la joven que fue asesinada por su pareja en Navojoa

Navojoa, Sonora.- A través de las redes sociales, amigos de Karla Valeria Gómez, joven privada de la vida el lunes 02 de mayo en Navojoa, solicitan el apoyo de la ciudadanía en general para los papás de la hoy fallecida con los gastos funerarios, el cual mencionan lo siguiente.

Chic@s necesito de su humanidad para apoyar a los papas de mi amiga Karla Gómez con los gastos funerarios.

El dia de ayer le quitaron la vida y se ocupa trasladarla de Navojoa a Ciudad Obregón.

Seamos más las personas buenas, sus padres no cuentan con la manera, y un caso así sabemos que jamás te lo esperas y no estamos preparados, tengamos corazón para ponernos en el lugar de su familia, de antemano gracias y ya verán que dios se los multiplicará, no importa la cantidad, somos muchos, y de peso en peso se puede llegar a una buena cantidad para apoyar a sus padres.

Para cualquier información de apoyo favor de comunicarse al 7224072014 o bien depositar a la cuenta 4169160817958359 de BanCoppel.