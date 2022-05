San Luis Río Colorado, Sonora.- El joven de 20 años de edad, Aaron López, se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado viernes 13 de Mayo 2022 en esta frontera de San Luis Rio Colorado, el vehículo en que andaba fue localizado, pero de él no se sabe nada hasta este momento. Su familia y amigos iniciaron su búsqueda, su tía escribió en redes sociales:

«4,295 entre familia, amigos, conocidos y clientes que tengo en mi Facebook la maldad se aumentado eso lo sabemos todos también Sabemos que los hijos salen. Ellos nos dicen algún lugar y nosotros les creemos como padres pero también no existe la posibilidad de que hagan cosas y no nos cerramos; ellos en casa pueden ser algo y fuera su comportamiento cambie no lo se lo que si se; es que el perfil de mi sobrino era como un muchacho de bien trabajador asistía a la iglesia con sus padres. Sus padres se congregan en una iglesia cristiana.

Hoy lo estamos Viviendo como familia mi sobrino esta desaparecido desde el día viernes a las 20:00 horas.

El día de ayer se encontró su camioneta cerrada y estacionada. Les pido que nos unamos a compartir pero más que nada les pido de sus oraciones 🙌🏻 por esos padres que hoy están en espera de que no lose solo están clamando por un milagro que su hijo regrese a casa con bien..

Soy Arón López y quisiera regresar a casa, que Dios me de una nueva oportunidad..