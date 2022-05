San Carlos, Sonora.- Como cada fin de semana cientos de jóvenes son víctimas de los abusos de los propietarios o gerentes de los bares del destino turístico de San Carlos, agregan bebidas de más y además te cobran más del 20% para los meseros.

Aquí te decimo que puede hacer en caso de que suceda:

La propina no es obligatoria, ni el servicio de meseros, ya que ellos cubren el sueldo, pero… ¿Qué hacer si la agregan el servicio y la propina sin consultarte?

La cantidad de propina también es decisión del cliente y aunque la costumbre es dejar el 10 o 15 por ciento como mínimo, ninguna ley establece que así deba de ser.

Así que si alguna vez acudiste a un restaurante y dentro de tu cuenta te agregaron un cargo extra por el servicio otorgado, debes saber que esto no está permitido por la ley, ya que en México dar propina no es una obligación, por lo tanto tú eliges si lo das o no.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) dice qué debes hacer en caso de que algún establecimiento agregue ese monto extra sin antes consultarte, ya que esa práctica no está permitida.

Esta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin el consentimiento del consumidor».

Por otro lado, el porcentaje también es una decisión enteramente del cliente y aunque la costumbre es dejar el 10 por ciento como mínimo, ninguna ley establece que así deba de ser, simplemente se da lo que se crea pertinente y equivalga a la calidad en el servicio.

Ahora que si en algún establecimiento se argumenta que por políticas es necesario agregar la propina dentro de la cuenta final, el artículo 10 de la Ley Federal del Consumidor dice lo contrario.

«Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes y servicios llevar a cabo acciones que atenten contra la libertad, seguridad o integridad personales de los consumidores (…) Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas coercitivas o desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Asimismo tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica por el consumidor».

En caso de que se te presente una situación así, lo primero que debes hacer es asegurarte de qué significa ese cargo extra y se lo puedes preguntar a la persona que te atiende.