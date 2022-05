Intentan robarse a bebé de un año en la colonia Centro de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Una madre de familia cajemense se llevó el susto de su vida, después de que un sujeto desconocido intentar arrebatarle a su bebé.

Mediante redes sociales la madre de la víctima narra lo sucedido:

La Fiscalía General de Justicia del Estado dice que sólo quedará en denuncia porque no se consumó el robo, informó la mamá de la menor.

A pesar de ello, la madre asustada acudió a las instalaciones de la FGJE a poner la denuncia correspondiente.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Veracruz entre 200 y 6 de abril poco antes de las 9 de la mañana de este día 20 de mayo.

«Buenos días amigos, estoy por ir a presentar una denuncia, esta mañana quisieron robarme a mi bebe, eran dos personas un hombre y una mujer venían en una camioneta tipo van blanca y sin placas , mi instinto fue correr y al correr quiso agarrarme y me tropecé lo primero que hice fue aferrarme a mi bebe, y llorar, tengo mi pie lastimado mi mano lastimada, y mi rodilla ,pero prefiero estar mil veces yo lastimada ah estar llorando por no tener a mi hija, este sentimiento no se lo deseo a nadie, a todas mis amigas y amigos que día a día tienen que salir con sus hijos mucho cuidad, esas personas están al acecho. Mucho cuidado. Fue por la calle Veracruz pasando la 200».