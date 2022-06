Funcionario guaymense se salva de morir de milagro después de que tráiler embistiera su auto

Guaymas, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes un vecino guaymense sobrevivió milagrosamente a un brutal accidente automovilístico, en hechos ocurridos en en el tramo carretero Puerto Peñasco-Caborca.

En sus redes sociales el funcionario Raúl Sánchez Almeida, quien se desempeña como Subsecretario de Pesca en Sonora, narró el brutal accidente:

«Bendito Dios no me pasó nada y me encuentro bien», escribió en su cuenta.

Agregó «viajaba de regreso de Puerto Peñasco por un tema de trabajo y el vehículo de pronto falló, lo que lo hizo orillarse debajo de la carretera, dejando casi completamente libre el carril de acotamiento».

«Con los debidos cuidados y precauciones pusimos los señalamientos y los intermitentes prendidos».

«Mientras esperaba el apoyo y grúa decidió resguardarse en su vehículo, pero de repente sintió temor y su reacción inmediata fue bajarse del carro, además resintió un dolor fuerte en la boca del estómago y falta de aire con dificultad para respirar, por lo que decidió caminar un poco hacia la parte posterior del vehículo, para alejarse como 5 a 10 metros del vehículo, fue entonces cuando casi es atropellado por un camión de carga que le pasa por un lado, muy pegado, y se impacta contra su auto».

«Me siento bendecido por Dios y muy dichoso de ver su gran misericordia», puntualizó, luego de salvarse del tremendo accidente que le dejó pérdidas totales de su vehículo.