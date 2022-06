Ciudad Obregón, Sonora.- Una joven sonorense exhibió a una tienda de ropa situada en la plaza Tutuli por discriminarla por su sobrepeso.

En su denuncia vía redes sociales externó el siguiente mensaje:

«Voy a exponer públicamente una situación desagradable que me tocó vivir hoy, de la cuál no me hace sentir nada cómoda hablar, pero tampoco me quiero quedar callada».

«Me negaron la posibilidad de medirme un vestido en una boutique por mi peso».

«Fui a una boutique en Ciudad Obregón dentro de la plaza más popular de la ciudad».

«Estaba buscando un vestido para mi boda civil y vi uno en esta tienda que me gustó. Iba acompañada de mi novio y a ambos nos gustó mucho el vestido».

«Le dije a la chica que nos estaba atendiendo que me mediría el vestido en talla grande (yo por lo general uso talla G o XG, dependiendo de la prenda), a lo cual me contestó que venían reducidos y me sugirió otro modelo».

«Mi novio me dice: Mídetelo, uno nunca sabe tal ves si te queda y yo volví a observar el vestido y honestamente pensé que si podía quedarme (uno conoce su cuerpo, si lo hubiera visto muy chico ni le hago el intento). Entonces le dije a la chica: Sabes qué, si me lo voy a medir».

A lo que me contesta: «No muchacha, es que este vestido viene con tela delgadita y NO LE PERMITIMOS MEDIRSELO A LAS CLIENTES QUE SABEMOS QUE NO LES VA A QUEDAR, PORQUE LO PUEDEN ROMPER».

«No supe qué sentir en ese momento, sentí mucha vergüenza primero porque me lo dijo frente a mi novio, me sentí humillada frente a él y discriminada. Volví a poner el vestido en el aparador mientras la chica me ofrecía ver otros modelos a lo que le contesté que si me iba a tratar de esa manera prefería irme»-

Me fui de la boutique y me fui de la plaza sintiéndome muy mal, jamás me había pasado algo así. Y luego pensé: ¿POR QUÉ FREGADOS ME NIEGA LA POSIBILIDAD DE MEDIRME UN VESTIDO?

«Digamos que si un cliente rompe una prenda al momento de medirsela (por x o y razón), lo lógico es que el cliente se haga cargo de pagarlo, pero negar que se lo mida porque piensas que no le puede quedar, está muy jodido.

«Ningún lugar debería impedirle a las personas la posibilidad de medirse su ropa, pues las están vendiendo a público abierto. Ningún lugar debería hacerte sentir discriminado. Espero que si otras mujeres han pasado por esto sepan que las actitudes y palabras de estas personas no las definen».

«No recomiendo que más personas sigan yendo a esta tienda con valores como estos (o más bien, falta de ellos) porque se pueden exponer a este tipo de trato. Les dejo foto de la boutique sin poner su nombre, para las personas que la identifiquen».