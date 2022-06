Médicos del IMSS operan a niño por sangrado de encías y lo dejan con parálisis de la mitad del cuerpo

Saltillo, Coah.- Dominic, un niño de 5 años, quedó con graves secuelas, incluyendo parálisis de la mitad de su cuerpo, luego de ser operado en la Clínica 34 del IMSS en Monterrey el pasado 7 de junio, debido a un sangrado de encías que comenzó a padecer desde el mes de mayo.

Mi hijo era un niño normal hasta que me lo operaron, y de hecho yo pregunté si en la operación corría mi hijo algún riesgo, porque mi hijo antes de la operación caminaba, mi hijo hablaba, mi hijo comía, y ahorita mi hijo ya no habla, ya no come, ya no mueve su ojos, ya nada más se la pasa acostado, con sus ojos cerrados, ya no puede mover su boca”, comentó Esmeralda, una joven madre que sufre por no saber lo que le pasa a su pequeño

Podría ser que se me muriera, era lo que los doctores me dijeron ayer que, si él seguía así, porque lo tienen con sonda, era posible que se me muriera, ellos no me saben decir qué tiene, solo me dicen que tiene secuelas en el cerebro”.

Tras la cirugía el pequeño tuvo vómito y empezó a sufrir de convulsiones, por lo que su madre Esmeralda lo llevó a consultar y cada día ha empeorado, pues ya no mueve el lado izquierdo de su cuerpo, ya no puede hablar, ni comer. Incluso los médicos del Hospital

del Niño le han dicho que su vida está en riesgo.

Esmeralda no sabe con certeza qué es lo que ocurrió con su niño, ni por qué de un día para otro quedó en ese estado, ahora con esfuerzos ha logrado costear unos estudios especializados que podrían brindar un diagnóstico.

Es por eso que la joven madre pide apoyo, pues no cuenta con trabajo, ya que lo dejó desde que su pequeño enfermó, y con sorpresa se dio cuenta de que ya fue dada de baja en el Seguro Social, por lo que tendrá que costear los estudios y medicinas, así como la estancia en el Hospital del Niño y una cirugía a la que ya fue sometido para extraer

un líquido de la raquea

Si usted quiere solidarizarse con la familia de este pequeño que es monoparental, pues el padre falleció, puede hacer un depósito a la cuenta 4130 9817 0125 0355 del banco Afirme