Sujetos drogan a joven mujer en un bar de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- “Ojalá pudieran leer este hilo y compartirlo para prevenir, estoy que aún no lo creo”, compartió la cuenta de Twitter La Wera Recia.

El usuario informó en la red social que su amiga “Ana” fue víctima de tres personas, un hombre y dos mujeres, en un bar de Hermosillo

Dijo que la mujer llegó sobria, bebió una cerveza con ellos y en algún momento comentó que iría al baño, pero después de algunos minutos no volvió y al buscarla, la vio a lo lejos en el establecimiento platicando con con dos mujeres jóvenes y un hombre.

Momentos después, al ir por ella, la notó tomada y le sugirió volver con él a la mesa y se negó.

“Pasa aproximadamente otra media hora y no volvía. Me regresé y ya no estaban donde mismo.

Vi a las dos chicas y les pregunté por Ana, me dijeron “¿Qué Ana? Ahhh, Ana, anda del otro lado con “José” (así le pondremos al wey) la busqué y la vi abrazada del tipo y dije “Ema ya encontró pareja”, me acerqué, los interrumpí y la vi un poco más borracha, pero todavía la vi en sus facultades, le dije que volvería por ella en 10 minutos pase lo que pase”, compartió en un hilo.

Relata que al tiempo volvió su amiga con su amigo casi desmayándose por el alcohol que tomó: “En eso saqué por conclusión que le habían puesto algo en su bebida”.

El usuario de la Wera Recia destacó que nunca antes la había visto en esas condiciones, ya que sabe controlar su forma de beber.

Mientras la ayudaba, dijo que llegaron las dos mujeres “amigas de José”, mencionando que la llevarían en un uber a su casa, pero él dijo que no.

“A lo que yo me negué y les dije que yo la iba a llevar, ellas empezaron a decir que yo era hombre y que no confiaban en mi y bla bla bla, empezamos a discutir, en eso llegó José y me dijo que él la iba a llevar a su casa, que ya había pedido el uber, que era amigo suyo de toda la vida , yo no lo permití y le dije “ella vino conmigo y se va conmigo, es mi responsabilidad”. La discusión se puso tensa pero no cedí y ellos se fueron”, explicó.

Tras el problema, el usuario de Twitter solicitó un servicio de transporte privado para ayudar a su amiga a llegar a casa, pero durante el camino sonó varias veces su celular.

Al contestar, se percató que era “José” y éste le solicitó a “La Wera Recia” le compartiera la ubicación de la joven cuando llegara a su casa.

“Hasta que por fin llegamos, la logré bajar con ayuda del uber y le vuelven a llamar, José me seguía pidiendo la dirección y le dije que no, que ya estábamos por entrar, a lo que de repente cambió su tono de voz y me dijo algo que me dejó escalofríos y hasta ahorita” mencionó.

La Wera Recia puntualizó que “José” le ofreció 3 mil pesos si le llevaba a Ana con él así como se encontraba, pero este le colgó y bloqueó el número.

Dijo que afortunadamente Ana reaccionó y entró sola a su casa y la acompañó hasta sentirse mejor.

De regreso a su casa, el usuario dijo que lloró y reconoció que las “amigas” eran cómplices de “José”, quienes planearon drogarla.

“Sé que es cliché y lo han oído millones de veces, pero por ningún motivo acepte una bebida abierta de algún desconocido. Hombres, POR FAVOR ACOMPAÑEN A SUS NOVIAS, HERMANAS, AMIGAS A SUS CASAS. No hay pedo la hora que sea, que estén cansados o borrachos.

Por favor cuidémonos entre todos. La maldad existe”, finalizó.

Se solicitó información a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora sobre denuncia de este incidente, pero comunicaron que hasta el momento no lo hay.

Informaron que presuntamente pondrían la denuncia este lunes 20 de junio.