Ciudad Obregón, Sonora.- Alexis Jovani Rodríguez Zazueta, de 9 años de edad, tiene cáncer (Leucemia Linfoblástica Aguda) enfermedad que en ocasiones le quitan las fuerza física pero no las mentales, él está muy fuerte y piensa positivo en recuperarse, sin embargo la pobreza extrema dañan cada vez más su salud, no tiene alimento en casa, no cuentan con aire acondicionado, ni siquiera un abanico, además su mamá cocina en parrillas eléctricas improvisadas en un ladrillo, por lo que piden la ayuda de la población.

Abigail Zazueta García, de 36 años de edad, es madre soltera, tiene tres hijos menores, entre ellos Alexis.

Puedes comunicarte con la señora Abigail al 644 156 8344, viven en calle Cerco 2140, colonia Los Patios de Ciudad Obregón, o bien acudir a la Fundación Jesucristo Misericordioso, con Joel Gutiérrez al 644 232 4359 o depositar a la cuenta bancaria Bancomer 4152 3135 2945 8882.

Se atienden en Cajeme en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero en la mayoría de las veces no hay dinero para los pasajes.