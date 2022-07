Madre solicita ayuda para su hijo empalmense después de estar un mes hospitalizado en Cajeme

Empalme, Sonora.- Madre solicita el apoyo económico y de gestión debido a que su hijo se encuentra hospitalizado en hospital del Seguro Social en Ciudad Obregón, tras sufrir un accidente en motocicleta, en la ciudad de Empalme y tienen más de un mes esperando ser operado.

La mujer identificada como María de Jesús, solicita la ayuda para agilizar los trámites para que puedan realizar la cirugía a su hijo.

Su hijo de nombre César presentó fractura de mandíbula y traumatismo craneoencefálico severo y debido a que en el hospital no cuenta con los instrumentos necesarios para realizarle la operación, ella no cuenta con los recursos para ser atendido en alguna clínica particular.

Por ello se solicita ayuda a la población en general para que su hijo sea operado.