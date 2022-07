Madre denuncia como discriminaron a su hijo en la primaria del ejido Úrsulo Galván

Empalme, Sonora.- Una madre de familia denuncia la discriminación de la que fue víctima su hijo por parte de los directivo de la escuela Primaria Francisco I. Madero, zona 065, del ejido Úrsulo Galván, perteneciente al municipio de Empalme.

Magda narró exhibió el trato que tuvo su hijo y aquí explica detalladamente su caso:

«En la ceremonia de clausura del presente ciclo escolar de la escuela Primaria Francisco I. Madero, de la zona 065 ,del Ejido Úrsulo Galván, Empalme, Sonora, el director de nombre Ramón y la maestra Maricela, encargada de tercer grado, elaboraron el reconocimiento de 1er lugar de aprovechamiento pero en la ceremonia omitieron a mi hijo y no se lo entregaron hasta el día siguiente, evidenciándolo cuando una maestra lo había invitado a integrarse al grupo de alumnos que recibiría reconocimientos, pero momentos después la maestra Maricela lo quita porque le dice que no esta en la lista de alumnos reconocidos.

Ya para el día siguiente que fue a recoger la boleta de calificaciones le dieron el reconocimiento que negaron entregarle en el evento público.

Al pedir una explicación, el director me responde que él tomo la decisión de entregar reconocimiento solo a tres alumnos del grupo, un primer lugar ,un segundo y un tercero.

A la maestra que lo atendió.

¿Qué pensaría si en lugar de mi hijo fuera el suyo?

¿Fue Discriminación o Bullying?

A usted maestra supervisora que hablo tan bonito para los niños de la zona 065, no creo que le favorezca este comportamiento de los maestros.

Como madre le pido que hable con los maestros y se disculpen públicamente con mi hijo, ya que estaba ilusionado por que sabia que recibiría un reconocimiento por su esfuerzo el cual se refleja en sus calificaciones.

Hoy es mi hijo mañana cuantos mas .

El daño psicológico cuando lo superara .

Atte

Magda Yerenia García Morales