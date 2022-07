“Cuando me entero de lo que está presentando mi, mi ex esposa pues, caigo en un estrés muy, muy grande, me afectó en mi trabajo, me afectó en mi vida social este, caí en una soledad brutal darme cuenta que, que una persona en la que yo había confiado plenamente, independientemente que ya no fuéramos una pareja pues estaba buscando cómo dañarme, cómo afectarme, como este, pues hacerme menos y pues al final tuve que trabajar muchísimo, tuve que trabajar muchísimo con mi psicólogo, con mi familia, con mi red de apoyo”, dijo Diego, víctima.

En 2021, la esposa de Diego solicitó el divorcio pidiendo además la liberación de las contraseñas de todos los dispositivos y los recibos de nómina.

Al negarse Diego, la mujer presuntamente compartió fotografías íntimas que lo involucraban.

Ahora, su exesposa Yessica “N” fue vinculada a proceso penal por el delito de violación a la intimidad en su modalidad de compartir y obtener imágenes.

La juez Griselda Elizalde encontró elementos suficientes para aplicar por primera vez la Ley Olimpia aprobada en Coahuila en junio de 2019.

“Un paso muy importante es que la juez valoró totalmente el escrito que presentó la imputada en el juzgado familiar, en donde acepta y reconoce que sacó del dispositivo, almacenó en el dispositivo y compartió esas fotografías con su hermana”, dijo Brenda de la Peña, abogada defensora de Diego.

“Entonces cuando ocurre la situación es en lo primero que pensé y dije esto es parte de la ley Olimpia, esto es parte de esa lucha que han tenido las mujeres por tanto tiempo que les ha costado sangre, sudor lágrimas y que, afortunadamente hoy este da un fruto, ahora a un hombre, un hombre porque al final ellas lo que buscan es igualdad y se está dando esa igualdad, esa equidad”, agregó Diego, víctima.

Yessica “N” llevará el proceso en libertad bajo la condición, de no acercarse a la víctima.