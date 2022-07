Alcalde de Caborca pide a los padres de hijos sicarios los envíen a otra ciudad

Nogales, Sonora.- Para que ya no haya violencia en Caborca, Abraham Mier Nogales, (El Cubano) presidente municipal, pidió a los padres de familias que sepan o que haya indicios de que sus hijos pertenecen o tienen alguna relación con grupos delictivos, que los envíen a otro lugar.

El funcionario dijo que la violencia en el municipio tiene mayor relación con el narcomenudeo que con el trasiego de droga, por lo que resaltó la importancia de que las personas involucradas con estos hechos abandonen Caborca.

“Yo les pido a los papás que sepan que sus hijos están enredados, pues que los manden fuera. Yo les he dicho que todo el que tenga algo qué ver que se vaya de Caborca, que se vaya de Caborca porque esto no tiene fin, no tiene fin y ya que se vaya la gente que está enredada, porque ahí nos traen con esa zozobra”, expresó.

Mier Nogales aseguró que pese a los constantes hechos de violencia que se presentan en esa ciudad, hay números positivos en cuanto a obra y negocios.

“Tenemos más obra que nunca, hay muchos negocios, eso es lo contrastante, seguimos crecimiento en todo, pero también la delincuencia sigue creciendo, entonces no sabemos, estamos impuestos a todo esto”, finalizó.