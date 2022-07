Organizaciones "pafas" engañan a propietarios de vehículos "chuecos" con amparos

Hermosillo, Sonora.- Las organizaciones afiliadoras de carros extranjeros hacen un llamado a los propietarios de vehículos para que no se dejen engañar por organizaciones «patito» que están ofreciendo un Amparo para evitar decomiso de su unidad, todos los carros se van a regularizar

Hay personas interesadas en sacar provecho a cierta incertidumbre sobre la regularización de vehículos cuyo numero de serie empieza con letra y que supuestamente no se van a legalizar.

No es momento porque no hay ningún decomiso porque, porque el gobierno federal y el gobierno del estado están trabajando todos los vehículos, tanto con numero igual que con letra, ese es el llamado que no caigan en esos Amparo y que anden sacándole dinero porque se está trabajando para que todo mundo regularice su vehículo» destacó.

Como nunca antes las autoridades estatales y federales se han puesto de acuerdo y han sido muy claras en que todos los vehículos de procedencia extranjera se van a quedar en México de manera legal, por lo que es falso que quieran ofrecerles un Amparo para evitar ser decomisado, hasta el momento no hay reportes de decomisos de carros, reiteró Martín Manzo