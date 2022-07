Abuelito se encadena en las puertas del banco BBVA por problemas con su cuenta de herencia

Hermosillo, Sonora.- Eduardo Martínez López, un adulto de 62 años, se encadenó a las puertas de BBVA en la calle Serdán en el centro de Hermosillo, Sonora, este martes 19 de julio, en protesta a determinaciones de la banca que le impiden acceder a los bienes de una cuenta de herencia.

Alrededor de las 10:00 horas Eduardo se encadenó a la puerta del edificio para ser atendido casi de inmediato por el gerente de la sucursal, quien le dio un lapso de 24 horas para solucionar su situación.

“La razón es que desde el 23 de noviembre del 2020 falleció mi hermano mayor, mi hermano era cuentahabiente de esta institución. Mi madre murió el 28 de junio de 2021 y desde entonces ha sido un peregrinar el solicitarle a esta institución las cuentas”, dijo.

Eduardo Martínez llevó un juicio en un juzgado de lo familiar para poder acceder a la herencia, lo cual es un requisito de la banca para poder otorgarle los bienes.

Según su testimonio, cumplió con la normatividad requerida, aún así no recibió respuesta a su favor; y luego de dos años no cuenta con el patrimonio que construyó su familia.

Sentenció que si en 24 horas no obtiene respuesta positiva, volverá a encadenarse de forma permanente.

“Voy a confiar en el señor gerente, voy a esperar las 24 horas que me pide, pero si no tengo una solución, a partir del jueves a las 9:00 de la mañana ya me quedaría en plantón permanente».

El requisito que le pide la empresa bancaria para poder acceder a la cuenta mancomunada es una orden del Juzgado de lo Familiar que lo acredite como albacea, el cual entregó desde febrero de este año sin que haya surtido efecto hasta el momento.