Ciudad de México .- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la contratación de médicos cubanos en el país es una consecuencia de no tener médicos especialistas, debido a que en el “periodo neoliberal” se “dejó de invertir en educación pública y querían privatizar la educación, por eso inventaron los exámenes de admisión”.

“Lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras… estamos contratando a todos los médicos, pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red pues por eso estamos haciendo ese convenio”, dijo en su conferencia de prensa mañanera.

A pregunta expresa de cuál será el sueldo de los médicos provenientes de Cuba, el mandatario señaló que ganarán lo mismo que los médicos mexicanos.

Esto lo justificó argumentando que su compromiso es garantizar el derecho a la salud y que a “los médicos conservadores y a sus patrocinadores” no les gusta la gratuidad de la salud porque consideran que es un privilegio. Reiteró que quienes juzgan la medida son parte del “pensamiento conservador”.

El pasado 9 de mayo, López Obrador anunció que, ante el déficit de personal médico en el país, llegó a un acuerdo con Cuba para contratar a más de 500 médicos de esa nación para trabajar en México.