Delincuente intercepta a mujer y la despoja de su bolso en pleno Centro de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Vecina empalmense es víctima de los delincuentes que la despojaron de sus pertenencias, cuando se encontraba a la altura de la iglesia San Fernando, en la avenida 15, entre calle 23 y 24 del sector Centro de Guaymas.

La víctima que prefiere mantenerse su identidad anónima nos narró el asalto del que había sido víctima:

«Yo soy Empalme y hace como unas dos horas me baje del camión de la ruta Guaymas-Empalme y antes de llegar a la iglesia San Fernando, en Guaymas, cuando me dirigía a mi trabajo, se me atravesó un vehículo desde donde bajo un sujeto y se va sobre mi para quitarme el bolso, por lo que empezamos a forcejear hasta que logró despojarme de mis cosas, a mi no me paso nada, sólo fue el susto y un raspón, por lo que me gustaría que enviara este mensaje a la población para que estén alertas gracias.